"Молдовагаз" ожидает сохранения поставок газа из РФ в Молдавию в полном объеме

КИШИНЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" рассчитывает на сохранение поставок российского газа в Молдавию в полном объеме в соответствии с действующим контрактом с "Газпромом", говорится в сообщении компании.

Глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома". Президент Молдавии Игорь Додон в комментарии РИА Новости заявил, что опасается чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе республики в случае остановки транзита российского газа через Украину.

"В связи с объявлением "Газпрома" о нарушении договорных отношений с "Нафтогазом Украины", "Молдовагаз" сообщает, что поставка природного газа для молдавских потребителей не будет нарушена и будет осуществляться в полном объеме в соответствии с действующим договором", - говорится в пресс-релизе молдавской компании.

Там отметили, что контракты с "Газпромом" на поставку и транзит газа через Молдавию действуют до конца 2019 года.

"В то же время в АО "Молдовагаз" не поступило никакой информации от ПАО "Газпром" относительно возможного прекращения подачи природного газа в Молдавию или каких-либо изменений в существующем договоре. Соответственно, молдавская газовая система работает в нормальном режиме, и АО "Молдовагаз" будет продолжать обеспечивать надежную поставку природного газа конечным потребителям", - отмечено в пресс-релизе.

В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в Молдавию и транзит через территорию республики до конца 2019 года. "Газпром", которому принадлежит 50% АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдавию.