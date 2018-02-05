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Сенатор: "Газпром" и "Нафтогаз" спорят не впервые, компромисс всегда находился


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова полагает, что "Газпром" GAZP и "Нафтогаз" смогут перейти от конфликтной ситуации к конструктивному диалогу, об этом она заявила РИА Новости.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

"Это уже не первый конфликт, который происходит между нашим "Газпромом" и "Нафтогазом", между Россией и Украиной. И всегда находили какое-то компромиссное решение, потому что как обойтись без российского газа? Кроме того, транспортировка газа идет через Украину в Европу", - сказала Перминова РИА Новости в пятницу.

Она подчеркнула, что было время, когда Украина воровала наш газ, "все это мы уже проходили".

"Думаю, сейчас правильное решение - что пока "Газпром" приостановил поставки топлива. Но нужны переговоры. Все-таки нужно работать в рамках конструктивного диалога и принятия конструктивных решений", - считает сенатор. Она отметила, что ни "Газпром" не должен страдать, что у него не будет поставок газа, ни Европа, тем более что у них там морозно, ни простые украинские граждане.

"Я думаю, все равно должны договориться", - заключила Перминова.

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