Стоимость золота продолжает расти на опасениях возможных торговых войн

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Золото продолжает дорожать в пятницу вечером на фоне намерений ввести импортные пошлины на сталь и алюминий в США, инвесторы также реагируют на комментарии президента США Дональда Трампа о торговых войнах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,3 доллара, или на 1,17%, до 1320,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,19%, до 16,47 доллара за унцию.

В рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний, которая состоялась в четверг, Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. В пятницу Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.

"Риск торговых войн, которые могут повлиять на экономический рост и повысить неопределенность (в мире - ред.) играет на руку золоту", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Saxo Bank Оле Хенсена (Ole Hansen). Аналитик также предполагает, что возможная торговая война может привести к росту инфляции, и это повлияет на дальнейшую политику Федрезерва по повышению ставки.

На намерения США уже отреагировали ЕК и ВТО. Еврокомиссия в ближайшие дни намерена предложить ответные меры на планы по введению пошлин в Соединенных Штатах. ВТО, в свою очередь, выразила обеспокоенность заявлением США и планирует внимательно следить за ситуацией. Ранее в пятницу Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.