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СМИ: Новые пошлины на импорт в США могут поставить мир на грань торговой войны


Рынки / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Введение Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия может поставить мир на грань торговой войны, говорится в сообщении Конфедерации европейского бизнеса (BusinessEurope).

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, ранее в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".

"Введение дополнительных пошлин на алюминий и сталь привело бы мир на порог торговой войны", - говорится в сообщении конфедерации, где также отмечается, что у таких войн нет победителей.

Кроме того, по мнению гендиректора BusinessEurope Маркуса Байрера (Markus J. Beyrer), чьи слова приводятся в сообщении, решение наложить эти пошлины угрожает созданием проблем в глобальной торговле со "значительными последствиями для бизнеса и потребителей". Таким решением президент США "пренебрегает важностью ключевых стратегических союзников США, таких как Евросоюз", отмечает он.

Что касается непосредственно затрагиваемых рыночных сегментов, то введение пошлин, по мнению ассоциации, окажет "очень неблагоприятное" влияние на экспорт из Евросоюза в США алюминия и стали.

"Мы хотели бы избежать торговой войны, однако Евросоюз должен отреагировать, принимая соответствующие меры в рамках правил ВТО для защиты интересов своей промышленности", - сказал также глава BusinessEurope.

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