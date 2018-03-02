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Совет директоров АТБ одобрил прекращение участия в Petropavlovsk


Рынки

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) одобрил прекращение участия в уставном капитале Petropavlovsk PLC, следует из материалов кредитной организации.

Согласно материалам золотодобытчика, опубликованным на его сайте, по состоянию на 27 декабря 2017 года АТБ владел 9,11% голосующих акций компании.

В декабре прошлого года структуры Виктора Вексельберга продали принадлежавшие им 22,42% акций Petropavlovsk, а также облигации с погашением в 2020 году, которые могут быть конвертированы в 6,83% акций компании. Покупателем выступила кипрская компания Fincraft Holdings (аффилирована с казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым). Из выкупленного пакета акций 9,08%, или 300 миллионов штук, были переданы по РЕПО германской дочке ВТБ.

Сооснователь Petropavlovsk Павел Масловский в июле прошлого года после 23 лет работы в компании покинул посты гендиректора и члена совета директоров. Его отставке предшествовал вынужденный уход из совета директоров его партнера — Питера Хамбро после длительного противостояния с Виктором Вексельбергом, который, став мажоритарным акционером, намеревался объединить Petropavlovsk со своими золотодобывающими активами на Камчатке. Впоследствии он отказался от этой идеи и продал акции Petropavlovsk.

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". По итогам 2017 года компания увеличила производство золота на 9,8% - до 439,6 тысячи унций (13,7 тонны), в текущем году ожидается производство 420-460 тысяч унций золота.

АТБ — один из крупнейших региональных банков Сибири и Дальнего Востока, представлен в 19 регионах России. Банк обслуживает около 880 тысяч физических лиц и более 18 тысяч корпоративных клиентов. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 января занимал 60-е место в РФ с активами в 128,2 миллиарда рублей. АТБ принадлежит совладельцу "Азбуки вкуса" Андрею Вдовину (22,5% акций), сыну экс-сенатора Павла Масловского Алексею (22,5%) и сооснователю золотодобывающей компании Petropavlovsk Питеру Хамбро (22,5%). Они контролируют банк через "ППФИН регион" и "Техсан энтерпрайзис лимитед".

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