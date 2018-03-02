Вице-президент ЕК констатирует наличие риска глобальной торговой войны из-за пошлин США

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен констатирует наличие серьезного риска глобальной торговой войны ввиду возможности введения США новых пошлин на ввоз алюминия и стали.

"Есть также серьезный риск глобальной торговой войны, так как и другие экономики могут предпринять защитные меры для защиты своих рынков", - говорится в сообщении вице-президента ЕК в Twitter, касающемся тарифов на сталь со стороны США.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, ранее в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".