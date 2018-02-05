FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме TCS Group


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", подорожали лишь бумаги TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN опустилась на 2,63%, до 5,56 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,18%, до 65,5 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,51%, до 135,6 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 1,86% - до 4,81 доллара, "Газпром нефти" - на 1,55%, до 25,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,81% - до 19,56 доллара, НЛМК – на 2,52%, до 25,18 доллара, "Северстали" CHMF - на 3,1%, до 15,65 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 1,06% - до 2,06 доллара, Сбербанка SBER– на 1,68%, до 19,93 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла при этом на 0,22% - до 23 долларов.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 2,38% - до 19,7 доллара, "Ленты" - на 1,37%, до 6,47 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS снизились в цене на 1,27% - до 4,19 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ