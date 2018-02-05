Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме TCS Group

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", подорожали лишь бумаги TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN опустилась на 2,63%, до 5,56 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,18%, до 65,5 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,51%, до 135,6 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 1,86% - до 4,81 доллара, "Газпром нефти" - на 1,55%, до 25,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,81% - до 19,56 доллара, НЛМК – на 2,52%, до 25,18 доллара, "Северстали" CHMF - на 3,1%, до 15,65 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 1,06% - до 2,06 доллара, Сбербанка SBER– на 1,68%, до 19,93 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла при этом на 0,22% - до 23 долларов.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 2,38% - до 19,7 доллара, "Ленты" - на 1,37%, до 6,47 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS снизились в цене на 1,27% - до 4,19 доллара.