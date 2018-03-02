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МВФ: Пошлины на сталь и алюминий вредны США, им с партнерами не нужно создавать барьеров


Рынки / Мировая экономика
  • #Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
    © AFP, Yuri Gripas

ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что введение новых ввозных пошлин на сталь и алюминий в США может нанести ущерб не только экономики других стран, но и самих Соединенных Штатов, поэтому фонд призывает их, напротив, работать над устранением торговых барьеров, избегая подобных мер.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, ранее в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".

"Ограничения на импорт, объявленные президентом США, могут нанести ущерб не только экономикам за пределами США, но и самим США, в том числе их перерабатывающим и строительным секторам, которые являются основными потребителями алюминия и стали", - говорится в сообщении фонда.

"Мы обеспокоены тем, что меры, предложенные США, де-факто создадут условия, при которых страны из соображений национальной безопасности будут расширять ограничения на импорт. Мы призываем США и их торговых партнеров работать конструктивно, чтобы уменьшить торговые барьеры и разрешить торговые разногласия, не прибегая к таким чрезвычайным мерам", - заключает МВФ.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в Брюсселе, что ЕС может зеркально ответить на ограничения поставок алюминия и стали, объявленные Трампом.

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