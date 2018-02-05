S&P: Поставки газа в Европу сохранятся и при изменении контракта "Газпрома" и "Нафтогаза"

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Физически поставки газа "Газпромом" в Европу сохранятся и при изменениях в контракте с "Нафтогазом", поскольку обратная ситуация не нужна никому, полагает старший аналитический директор группы "Корпоративные рейтинги" международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Елена Ананькина.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

"Наш базовый сценарий – продолжение физических поставок газа в Европу, даже если текущий контракт будет изменен. Прекращение поставок противоречит интересам всех сторон: и "Газпрома", и "Нафтогаза", и европейских потребителей. Без "Газпрома" европейский рынок газа невозможно сбалансировать, его доля рынка – 34%. И без транзита через Украину зимой не обойтись, во всяком случае, пока не построены новые трубопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", - пояснила Ананькина РИА Новости.

Кроме того, для "Газпрома", по ее мнению, данный спор рискован. "Мы всегда считали транзит фактором риска для "Газпрома". Возможно, эскалация ситуации позволит привлечь к переговорам европейцев и найти новый компромисс по транзиту. Отсутствие устойчивых договоренностей по транзиту может негативно повлиять на "Газпром" и увеличить волатильность для европейских потребителей газа", - рассказала эксперт.

В Европе цена газа уже сейчас высока из-за холодной погоды, напомнила она. "Угроза нестабильности поставок может дополнительно повлиять на цену", - добавила Ананькина.