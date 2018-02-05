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Источник: "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома" 500 млн кубов газа по $254 за тыс кубов


Энергосети / Рынки
  • #Мужчина готовит на газовой плите. Братислава, Словакия
    © AFP, Samuel Kubani

КИЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" должен был закупить газ у "Газпрома" GAZP по цене около 254 долларов за тысячу кубометров, сообщает информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник, близкий к процессу подготовки закупки газа у "Газпрома".

"Компания "Нафтогаз Украины" должна была закупить газ у компании "Газпром" по цене около 254 долларов за тысячу кубометров", - говорится в сообщении агентства.

Также источник заявил, что "Нафтогаз" планировал закупить примерно 500 миллионов кубометров газа, из расчета до 18 миллиона кубометров в день, и осуществил предоплату в размере в районе 127 миллионов долларов, так как по решению Стокгольмского арбитража украинская сторона должна была внести средства за весь месяц.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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