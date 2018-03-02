Нефть коррекционно дорожает после продолжительного снижения

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером коррекционно растут после снижения ранее на этой неделе на фоне статистики из США, а также на новостях по пошлинам на импорт стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.17 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1% - до 64,47 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,57% - до 61,34 доллара за баррель.

Как сообщило в среду Минэнерго страны, за неделю, завершившуюся 23 февраля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 2,4 миллиона баррелей - до 422,9 миллиона баррелей. При этом добыча нефти в стране за период выросла на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в день.

Позднее в тот же день появилась статистика от управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. По данным EIA, после достижения исторического рекорда по добыче нефти в стране в ноябре на уровне 10,057 миллиона баррелей в сутки, показатель в декабре опустился ниже отметки в 10 миллионов - до 9,949 миллиона баррелей в сутки (или на 1,1%).

Инвесторы также обращают внимание на новости из США. В четверг Дональд Трамп в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

Слабо влияют на торги данные по буровым установкам в США. Согласно статистике американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 2 марта рабочей недели число нефтяных буровых установок в США выросло на одну единицу, до 800 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось на две штуки, или на 1,1%, до 181 штук. Общее число буровых установок в США за отчетную неделю поднялось на три штуки - до 981 единицы.