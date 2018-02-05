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"Нафтогаз": Экономия газа населением Украины позволяет пройти суточные пики пятницы


Энергосети / Рынки

КИЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. Снижение потребления газа населением Украины по просьбе "Нафтогаза" об экономии позволяет пройти суточные пики пятницы, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала Zik.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта временные ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что присоединится к инициативе снизить потребление газа в своем доме.

"Да. Сегодня мы можем сказать, что сегодняшние сутки мы проходим. С завтрашнего дня будет в пять раз больше поступать газа с Европы, больше, чем должны были получать из России", - заявил Витренко, отвечая на вопрос, начали ли граждане Украины экономить газ по просьбе "Нафтогаза".

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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