"Нафтогаз" ожидает, что сможет взыскать газ "Газпрома" в Германии при невыплате $2,6 млрд

КИЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что сможет взыскать газ "Газпрома" GAZP в Германии, если российская компания откажется выплатить компенсацию в 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала Zik.

"Мы знаем, что у "Газпрома" очень много ликвидных активов в Европе, которые мы можем взыскать, поэтому, честно говоря, я не рассчитываю на то, что они его (решение - ред.) не выполнят... Тот же газ газпромовский может быть (арестован - ред.), который поступает Германию. В Германии ликвидный рынок газа. Мы забираем их ("Газпрома") газ, продаем на бирже, получаем деньги - все. Все настолько легко", - заявил Витренко.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".