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Лавров в ходе визита в Эфиопию обсудит реализацию проектов в области энергетики


Энергосети

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что намерен обсудить со своим эфиопским коллегой Воркнехом Гебейеху дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую и инвестиционную составляющую и реализацию совместных проектов в области ядерной энергетики.

Лавров с 5 по 9 марта посетит ряд стран Африки, в том числе Намибию, Анголу, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. У российского министра запланированы встречи с высшим руководством этих государств, а также полноформатные переговоры с главами внешнеполитических ведомств, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе переговоров с руководством Эфиопии, с моим эфиопским коллегой, министром иностранных дел Воркнехом Гебейеху намерены предметно обсудить пути дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества с ударением на его торгово-экономическую и инвестиционную составляющую, реализацию совместных проектов, в том числе в области энергетики, включая ядерную", - сказал Лавров в интервью эфиопской газете "Репортер".

По словам российского министра, среди перспективных направлений – российское содействие в создании в Эфиопии собственной научно-исследовательской базы в области развития фундаментальных и прикладных наук. "В наших планах, в частности, создание эфиопского Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна", - отметил он.

"Исходим из того, что предстоящий визит в Эфиопию внесет полезный вклад в укрепление проверенных временем связей между двумя государствами. Символично, что он проходит на фоне 120-летия установления дипломатических отношений. Радует, что в России и Эфиопии придают большое значение этой памятной дате – юбилейные мероприятия будут проводиться в течение всего года", - добавил Лавров.

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