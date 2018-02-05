Газоснабжение в школах Украины будет возобновлено с 5 марта - Минэнерго

КИЕВ, 3 мар /ПРАЙМ/. Кризисный комитет при Минэнерго Украины рекомендовал возобновить газоснабжение школ и обучение в них с понедельника, сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Однако в субботу украинские власти заявили о стабилизации ситуации с газоснабжением после отказа "Газпрома" GAZP поставлять энергоресурс Украине. Киев нарастил импорт из страны ЕС и восстановил давление в ГТС.

Сообщается, что кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины в субботу провел второе заседание, во время которого рассмотрел результаты постоянного мониторинга кризисной ситуации, которая возникла с поставками газа.

"На основании анализа оперативной информации относительно потребления газа на Украине кризисный комитет принял решение рекомендовать возобновить работу учебных заведений и их газоснабжение по всей территории Украины с 5 марта 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.