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Новак заверил Шефчовича в надежности транзита газа из РФ в ЕС


Энергосети

МОСКВА, 3 мар /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого Шефчович передал обеспокоенности Украины по итогам Стокгольмского арбитража, Новак в свою очередь заверил его, что транзит российского газа через Украину в ЕС надежен и до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке ему ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

"Состоялся телефонный разговор Новака и Шевчовича. Шефчович передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража. Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - сообщили в Минэнерго.

В министерстве отметили, что Новак и Шефчович подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.

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