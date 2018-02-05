Новак заверил Шефчовича в надежности транзита газа из РФ в ЕС

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МОСКВА, 3 мар /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого Шефчович передал обеспокоенности Украины по итогам Стокгольмского арбитража, Новак в свою очередь заверил его, что транзит российского газа через Украину в ЕС надежен и до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке ему ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

"Состоялся телефонный разговор Новака и Шевчовича. Шефчович передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража. Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - сообщили в Минэнерго.

В министерстве отметили, что Новак и Шефчович подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше - 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

Источник РИА Новости в ЕК сообщил в минувшую пятницу, что Шефчович планирует контакты с российской стороной по газовым вопросам в субботу. В распространенном в пятницу заявлении Шефчовича говорилось, что сложившаяся ситуация между РФ и Украиной вызывает у Еврокомиссии опасения за транзит российского газа в ЕС через Украину. При этом ЕК считает трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-Украина-ЕС эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова посредничать в них.