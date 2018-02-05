РФ и Украина готовы находиться в тесном контакте с Еврокомиссией по вопросам газа - ЕК

БРЮССЕЛЬ, 3 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Россия и Украина готовы находиться в тесном контакте с Еврокомиссией по газовым вопросам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Еврокомиссией", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что Шефчович проинформирован о намерении "Газпрома" GAZP прервать контракты с "Нафтогазом".

"Вице-президент Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время", - отмечается в сообщении.

В пятницу и субботу у вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича состоялись контакты с украинской и российской стороной по газовым вопросам.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше - 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.