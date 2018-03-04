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Решение Трампа по пошлинам не было спонтанным и удивлять не должно - министр торговли США


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 4 мар /ПРАЙМ/. Решение президента США Дональда Трампа о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий не было спонтанным и не должно никого удивлять, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

В четверг Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил позднее, что Трамп повысил ввозные пошлины на алюминий и сталь в приступе злости и "не владея собой".

"Это (решение - ред.) не было внезапным. Президент еще со времен (предвыборной - ред.) кампании говорил, что нужно что-то сделать в соглашениях по алюминию. Почти год назад он дал указание министерству торговли провести исследования по стали и алюминию. Были межведомственные исследования до того, как они были обнародованы. Поэтому спустя год приготовлений, не думаю, что кто-то должен быть шокирован", - заявил Росс в интервью телеканалу NBC.

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что в Москве разделяют обеспокоенность европейских столиц по поводу ввода США пошлин на сталь и алюминий.

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