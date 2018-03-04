Размер импортных пошлин США на сталь и алюминий может поменяться, но не сильно – министр

ВАШИНГТОН, 4 мар /ПРАЙМ/. Размер импортных пошлин США на сталь и алюминий может поменяться, но не сильно, считает министр торговли США Уилбур Росс.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".

"Каким бы ни было его (Трампа) окончательное решение, это то, что произойдет", - заявил Росс в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, является ли размер пошлин окончательно установленным.

При этом министр не стал говорить, является ли вопрос о размере пошлин решенным.

"Он сказал то, что сказал. Если он скажет что-то другое – будет что-то другое. У меня нет оснований предполагать, что он передумает … Сейчас он принял решение про 25 и 10 (процентов). Если он по каким-то причинам поменяет решение, это (размер пошлин) поменяется. У меня нет оснований считать, что это измениться сильно", - сказал Росс.

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.