Торговая война несет для США меньше рисков, чем для других стран - министр торговли США

ВАШИНГТОН, 4 мар /ПРАЙМ/. Возможная торговая война несет для США меньше рисков, чем для других стран, считает министр торговли США Уилбур Росс.

"У нас большой торговый дефицит с остальным миром. Наш общий дефицит равняется общему профициту остального мира. Поэтому у них гораздо больше рисков в случае торговой войны, чем у нас", - сказал Росс в интервью телеканалу NBC.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, ранее в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.