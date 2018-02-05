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Премьер Ирака обсудил с Алекперовым перспективы увеличения добычи на "Западной Курне-2"


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр Ирака Хайдар Аль-Абади обсудил с главой "Лукойла" LKOH Вагитом Алекперовым перспективы увеличения добычи сырья на "Западной Курне-2", сообщается в коммюнике пресс-службы премьера.

"Обсуждались проекты, реализуемые компанией ("Лукойл" - ред.) в Ираке, и работа на нефтяном месторождении "Западная Курна-2" в провинции Басра в части увеличения добычи и разведки газа и создания новых рабочих мест для граждан", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, на встрече также обсуждалось ускорение производственного процесса разведки месторождений между провинциями Ди-Кар и Мутанна с целью развития уровня жизни в двух провинциях, обеспечения рабочих мест и развития отношений с иракской государственной компанией SOMO в рамках сбыта нефти.

"Лукойлу" принадлежит 75% в проекте "Западная Курна-2", государственной иракской North Oil Company - 25%. Также в проекте задействована иракская South Oil Company, распределяющая от лица Республики Ирак нефть проекта между его участникам в счет возмещения затрат и вознаграждения. Добыча на месторождении началась в марте 2014 года, а в июне 2015 года "Лукойл" начал получать компенсационную нефть с проекта.

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