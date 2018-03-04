Размер импортных пошлин США на металлы составит лишь 1% оборота с ЕС - Росс

ВАШИНГТОН, 4 мар /ПРАЙМ/. Размер импортных пошлин США на сталь и алюминий составит лишь 1% торгового оборота с ЕС, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Мы говорим о девяти миллиардах долларах в плане тарифов. Это один процент от всей экономики (торгового оборота с ЕС – ред.). ЕС говорит о трех миллиардах или около того в качестве ответных мер. Это еще менее одного процента от экономики", - сказал Росс в интервью телеканалу NBC.

"Ответные меры США не повлияют на цены на пиво и на машины", - отметил министр.

Он пояснил, что, согласно его данным, стоимость одной пивной банки, которую делают из алюминия, составляет три цента. "Если вы введете тариф в 10%, это три десятых цента. Пиво продается больше чем за доллар за одну банку", - объяснил Росс.

Аналогичных примеров по производству автомобилей глава ведомства не привел.

Министр также не согласился с мнением, что введение таких пошлин приведет к росту безработицы в некоторых областях экономики в США.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, ранее в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.