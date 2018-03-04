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Глава минторга США допускает, что из пошлин на металлы могут быть сделаны исключения


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 4 мар /ПРАЙМ/. Министр торговли США Уилбур Росс допускает, что из планируемых американских пошлин на импорт стали и алюминия могут быть сделаны исключения.

"Посмотрим", - сказал Росс в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможных исключениях для некоторых стран.

"Я знаю, что было много встреч с министрами из многих стран, которые говорили с президентом (США), со мной, другими. Посмотрим. Президент принимает решения", - добавил министр.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Кроме того, ранее в пятницу он заявил, что "когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле практически с каждой страной, с которой она ведет дела, торговые войны уместны и их легко выиграть".

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.

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