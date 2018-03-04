Белый дом: США не будут делать исключений по пошлинам для отдельных стран

ВАШИНГТОН, 4 мар /ПРАЙМ/. Администрация США не намерена делать исключения для отдельных стран по импортным пошлинам на сталь и алюминий, заявил директор управления Белого дома по вопросам торговли и промышленной политики Питер Наварро.

Президент США Дональд Трамп 1 марта сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.

"Существует разница между исключениями и исключениями из стран. Будет процедура исключения для конкретных случаев, когда мы должны иметь исключения, чтобы бизнес мог двигаться вперед, но на данный момент не будет исключений из стран", - сказал Наварро в интервью телеканалу CNN.

Вместе с тем ранее министр торговли США Уилбур Росс допустил, что из планируемых американских пошлин на импорт стали и алюминия могут быть сделаны исключения.

"Посмотрим", - сказал Росс в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможных исключениях для некоторых стран.

"Я знаю, что было много встреч с министрами из многих стран, которые говорили с президентом (США), со мной, другими. Посмотрим. Президент принимает решения", - добавил министр.

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.