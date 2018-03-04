Возгорание на газопроводе в Воронежской области ликвидировано

МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Возгорание на магистральном газопроводе в Кантемировском районе Воронежской области ликвидировано, сообщается в материалах Минэнерго.

Ранее сообщалось, что вблизи населенного пункта Талы горит магистральный газопровод диаметром 1,2 тысячи миллиметров. Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, возгорание произошло из-за разгерметизации газопровода. В результате происшествия отключенных от газоснабжения потребителей нет.

"В 17.00 остаточный газ в газопроводе выгорел, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе планируется завершить 6 марта к 17.00. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.