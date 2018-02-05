Дайджест российских СМИ – 5 марта

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- США перешли все торговые границы - Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт - Планируемые США долгосрочные пошлины на импорт стали и алюминия вызвали резкие протесты по всему миру.

- Российское оружие удержало свое место - Власти РФ подведут итоги экспорта вооружений за 2017 год - Как стало известно "Ъ", на следующей неделе президент Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), на котором подведет официальные итоги оружейного экспорта за 2017 год.

- "Газпром" GAZP поигрывает трубой - Европе показали реальные риски украинского транзита - Объявив о разрыве контрактов с "Нафтогазом Украины", "Газпром" пошел по пути опережающей эскалации конфликта, который не раз успешно применял в других спорах.

- В сотовых сетях нашли прореху - Уязвимость позволяет временно сделать абонента недоступным - Большинство сетей мобильной связи остаются уязвимы с точки зрения кибербезопасности из-за протоколов, требующихся для поддержки 2G и 3G, оценивает компания Positive Technologies.

- Полис невезения - Глава страхового департамента Банка России покинул пост - Глава департамента страхового рынка Игорь Жук принял решение покинуть Банк России, сообщил ЦБ.

- Старт из средней позиции - Экономическое начало года пока не оправдывает ожидания зимнего спада - Начало 2018 года пока опровергает предположения о стагнации в первом квартале, сделанные в конце 2017 года. По оценке ИНП РАН, по крайней мере промышленный выпуск в феврале 2018 года может показать рост около 1,7%. Банк России, по январским данным, говорит о предположительном расширении промпроизводства в первом квартале и росте ВВП в этот период на 1,5–1,8% год к году.

- Малый бизнес отправляют на экспорт - Правительство поможет компаниям с вывозом - Владимир Путин поручил правительству помочь малому и среднему бизнесу с выходом на зарубежные рынки. Теперь министерствам наконец предстоит подсчитать, сколько сейчас экспортируют мелкие предприятия и какова их доля в общем объеме вывоза товаров и услуг — пока такой статистики в стране не ведется.

- Зарплаты чиновников выросли на инфляцию - Мониторинг рынка труда - Средняя зарплата госслужащих федеральных государственных органов власти по итогам 2017 года выросла на 2,7%, составив 118,8 тыс. руб. в месяц, сообщил Росстат.

- В Кузбасс поставили ценного угольщика - Заместителем и возможным преемником Амана Тулеева стал Сергей Цивилев - Новый вице-губернатор Кемеровской области по промышленности Сергей Цивилев сегодня будет представлен администрации Кузбасса.

- Дело петербургского метро расследуют со всеми остановками - Главе подземки Владимиру Гарюгину предъявили обвинение - Следственный комитет России (СКР) предъявил главе ГУП "Петербургский метрополитен" Владимиру Гарюгину обвинение в превышении должностных полномочий при строительстве станции метро "Адмиралтейская" с торговым комплексом.

- Распитие пива привело к обвинению полицейских - Им вменяют избиение неоднократно судимого москвича - Как стало известно "Ъ", руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) ОМВД по району Измайлово Москвы Павла Федосеева и Евгения Виноградова.

- "Я выполнял свою работу, закрывая проблему с человеком" - Раскаявшийся киллер опознал участников своей группировки на скамье подсудимых - В Мособлсуде по делу банды Дмитрия Леснякова (Лес) допросили ее штатного киллера Андрея Вершинина (Вершина), уже отбывающего срок. Он опознал шестерых из девяти подсудимых как участников "своей группировки", а Леса назвал ее лидером.

- Кубок вывоза - Власти Москвы предупредили горожан о новых трудностях в борьбе со снегом - Снегопад, начавшийся в воскресенье, высыпал на московские улицы около половины мартовской нормы осадков, и еще столько же может выпасть 7–8 марта.

- Аресты состоялись с задержанием - Активисты протестных акций жалуются на нарушения КоАП - В Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за судебной волокиты при оспаривании административных арестов участников протестных акций.

- Учебную коррупцию поставили ниже лечебной - Граждан расспросили о взятках в российских вузах и поликлиниках - Более 50% жителей России уверены, что за взятку можно получить как положенные, так и неположенные по закону услуги.

- Сирийская армия наступает на резолюцию ООН - Эскалация в Восточной Гуте может привести к новому конфликту между Москвой и Западом - Сирийская армия перешла в решающее наступление в Восточной Гуте — контролируемом вооруженной оппозицией анклаве в пригородах Дамаска.

- Иракских курдов потеснили на 4,4% - Парламент страны сократил бюджет на развитие региона - Парламент Ирака утвердил первый после победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бюджет — несмотря на бойкот голосования курдскими депутатами.

- Жан-Клод Юнкер подобрал место для Балкан - Евросоюз ждет их к себе и не хочет усиления влияния США и России - Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер совершил на минувшей неделе большое турне по Балканам, по итогам которого обозначил контуры стратегии ЕС в регионе.

- На одну МФО — три ростовщика - Рынок черных микрокредиторов в несколько раз превосходит официальный - В 2017 году количество нелегальных микрокредиторов увеличилось и достигло почти 6,6 тыс., что втрое больше, чем зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций (МФО).

- Авиаторы поставили рекорд по закупкам - Но могут столкнуться с избытком самолетов - Быстрый рост авиарынка привел к тому, что российские перевозчики поставили новый рекорд пополнения парка. В 2017 году они получили 142 самолета.

- Онлайн-кино покажут за токены - Сэм Клебанов запустит платформу Cinezen - Кинодистрибутор и продюсер Сэм Клебанов вместе с фондом AltaIR Игоря Рябенького запустит киноплатформу Cinezen: по модели маркетплейса для правообладателей, где они смогут получать платежи напрямую от пользователей по блокчейну.

- Проверка для тех, кто не сдал - Олег Сапожков — о причинах устойчивости административных барьеров - В середине февраля аппарат правительства одобрил просьбу Ростехнадзора о массовых внеплановых проверках организаций, занимающихся экспертизой промышленной безопасности — поручение об этом (есть у "Ъ") подписал вице-премьер Александр Хлопонин.

- Московская биржа MOEX отказалась от прибыли - Почти вся она пойдет на дивиденды - Чистая прибыль группы компаний Московской биржи за 2017 год сократилась на 19,6%: падение процентных доходов в последние два года не может заместить рост комиссионных доходов.

- Инвесторы отвернулись от России - За месяц российские фонды потеряли свыше $100 млн - Февраль стал первым провальным месяцем 2018 года с точки зрения оттока иностранных инвестиций из России. По данным Emerging Portfolio Funds Research (EPFR), за месяц отток средств из фондов, ориентированных на российские акции, составил $110 млн.

- "Возрождение" не находит себе места - Сулейман Керимов может оказаться промежуточным покупателем банка - На этой неделе состоится внеочередное собрание акционеров банка "Возрождение", на котором будет избран новый совет директоров. По данным источников "Ъ", в него войдут в основном представители фонда Bonum Capital, который может быть связан с сенатором Сулейманом Керимовым, а также "неожиданные кандидаты".

- Коллекторам не хватило проблем - Банки продали старые небольшие долги - В 2017 году банки продали коллекторским агентствам почти на четверть меньше просроченной задолженности, чем годом ранее. Новые долги кредиторы предпочитали взыскивать сами, а коллекторам продавали накопленные просрочки.

- Потребители придержат энергетиков в рынке - Крупный бизнес нашел свой подход к модернизации мощностей - Крупная промышленность выдвинула свою версию механизма обновления мощности на российском энергорынке. Вместо нерыночной надбавки для потребителей, на которой настаивает Минэнерго, бизнес предлагает сделать ставку на увеличение потенциала существующих механизмов отбора мощности и новые тенденции — строительство распределенной генерации, накопители и управление спросом.

- Дизайнерам устроят "Русские сезоны" - Их товары начнет продавать eBay - У молодых дизайнеров, участвующих в фестивале "Русские сезоны", этой осенью появится возможность продавать свою продукцию через eBay на рынках Европы, США, Канады и Австралии.

- Sreda семьи Груздевых - Сын экс-губернатора займется коворкингами - Сын бизнесмена и экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева Григорий откроет коворкинг Sreda в деловом центре "Москва-Сити" на одном из этажей башни "Федерация. Восток".

- Oppo и Vivo задержались на старте - Новые бренды не вошли в топ-30 по продажам смартфонов - Продажи смартфонов Oppo и Vivo, выведенных китайской BBK на российский рынок в конце 2017 года, по итогам января не превысили в совокупности 0,2%, свидетельствуют данные GfK.

- PepsiCo добрала инноваций - Корпорация выбрала для себя стартапы - Американская PepsiCo завершила программу для стартапов в сфере продуктов и напитков, отобрав в России 12 проектов, связанных со здоровым питанием.

- Невзыскательная система - Почему судебных приставов сложно привлечь к ответственности - Проблема неисполнения судебных решений в России становится все более острой. За 2017 год из 3 трлн руб., присужденных арбитражными судами, приставы принудительно взыскали только 3%.

- Цена вопроса - Еще классик подметил: "Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения". Михаил Евграфович знал, о чем говорит, все-таки столько лет проработал на государственной службе.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Почему "Газпром" хочет расторгнуть контракты с Украиной - Это дает возможность добиться более выгодных условий после провала в Стокгольме - "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", – заявил предправления "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта.

- Эдуард Худайнатов наложился на Хакасию - Владелец Независимой нефтегазовой компании, бывший президент "Роснефти" ROSN Эдуард Худайнатов встал на налоговый учет в Хакасии - Будучи бенефициаром холдинга "Коулстар" с единственным угольным разрезом Майрыхский в этой республике, он как физическое лицо заплатит в 2018 г. 5,15 млрд руб. налогов, сообщил в пятницу портал правительства Хакасии. Это сделано в рамках подписанного в конце 2017 г. соглашения между республикой и "Коулстаром".

- ЕСПЧ принял жалобу Навального на решение по иску экс-чиновника Кремля - Суд посчитал оскорблением оценочное суждение, считает оппозиционер - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу политика Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы, который в феврале 2014 г. обязал его выплатить по иску о защите чести и достоинства компенсацию в 100 000 руб.

- США готовят заградительные пошлины на металлы - Ответные меры Евросоюза могут сильно ударить по российским компаниям - Торговый баланс США в 2016 г., как и последние десятилетия, был отрицательным – $800 млрд, свидетельствуют данные ООН. Страна купила больше ($2,2 трлн), чем экспортировала ($1,4 трлн).

- Доходы Москвы превысили 2 трлн рублей - Больше всего город заработал на налоге на прибыль и налоге на имущество - В прошлом году доходы бюджета Москвы впервые превысили 2 трлн руб., следует из опубликованных департаментом финансов предварительных данных. А вместо запланированного дефицита более чем в 200 млрд руб. был небольшой профицит – около 2 млрд.

- "В России вы всегда должны показывать, что держите все под контролем" - Николя Мор рассказывает о том, как он совмещает руководство "АвтоВАЗом" AVAZ и регионом Евразия в компании Renault и о том, останется ли он президентом российской компании - Николя Мор, который получил новую должность в Renault, заявил "Ведомостям", что готов совмещать ее с работой на "АвтоВАЗе", чтобы добиться успеха в Тольятти.

- Строителям ЦКАД некуда переносить трубопроводы - Согласие землевладельцев вовсе не обязательно, считает правительство - Спустя несколько лет после начала строительства первого и пятого участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – на юге и юго-западе Московской области – компании "Крокус" и АРКС столкнулись со сложностями.

- Всемирное лекарство из Уфы - Крупнейший российский производитель лекарств "Фармстандарт" PHST обеспечит дополнительные мощности, чтобы фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson – Janssen Pharmaceutica - Крупнейший российский производитель лекарств "Фармстандарт" обеспечит дополнительные мощности, чтобы фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson – Janssen Pharmaceutica – смогло увеличить выпуск противотуберкулезного препарата сиртуро.

- Хоккеист Александр Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John"s в России - Недавно один из самых известных российских спортсменов стал лицом бренда в России - PJ Western, мастер-франчайзи американской сети Papa John"s в России, СНГ и Центральной Европе, в конце 2017 г. завершил третий раунд инвестиций, в ходе которого привлек $10 млн, сообщил "Ведомостям" президент PJ Western Кристофер Уинн.

- Дистрибутор лекарств "Протек" PRTK ужесточает работу с аптеками - Это может усугубить проблемы последних - Крупнейший в России дистрибутор лекарств ЦВ "Протек" с 2018 г. изменил условия сотрудничества с аптечной розницей: компания будет работать с клиентами, которые смогут предоставить банковскую гарантию для обеспечения товарного кредита, рассказал ее гендиректор Дмитрий Погребинский.

- "АвтоВАЗ" планирует открыть завод в Казахстане к 2021 году - Запуск задерживается на два года из-за падения спроса на автомобили - Строительство автозавода полного цикла (сварка, окраска, сборка) в Казахстане в рамках совместного предприятия "Азия авто Казахстан" (75% у группы "Бипэк авто – Азия авто", блокпакет у "АвтоВАЗа") планируется завершить "примерно в течение трех лет с настоящего момента", рассказал в интервью "Ведомостям" президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

- Зачем Совкомбанк размещает субординированные бонды на $150–200 млн - Банку может потребоваться капитал на расширение бизнеса - Совкомбанк в пятницу сообщил, что разместит две серии субординированных еврооблигаций на $150–200 млн, в первую очередь бумаги предложены акционерам и крупнейшим клиентам банка.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Обогнать, не догоняя - Наталья Касперская: Как России сохранить цифровой суверенитет - Попытка государства догонять и заимствовать чужие технологии чревата тем, что технологическое отставание со временем будет лишь увеличиваться, считает ведущий эксперт в области ИТ-безопасности, глава рабочей группы программы "Цифровая экономика" по направлению "Информационная безопасность" Наталья Касперская.

- Суд и следствия - "Газпром" объявил о начале расторжения контрактов с "Нафтогазом" - Вердикт Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" об условиях транзита привел к неожиданным последствиям: российская компания начала процедуру расторжения контрактов в суде из-за несогласия с решением арбитров и отказалась поставлять газ Украине из-за отсутствия необходимых документов.

- Земля меняет цену - С этого года регионы начнут проводить кадастровую оценку по новым правилам - В минувшем январе комиссии по пересмотру кадастровой стоимости недвижимости, работающие при Росреестре, рассмотрели 259 заявлений в отношении 405 объектов.

- Бензин не просочится - Сочи опускает шлагбаум для выхлопных газов - На российских курортах могут запретить въезд автомобилям с бензиновыми двигателями. Этим летом собираются полностью закрыть основную часть Олимпийского парка в Сочи, рассказали "Российской газете" в администрации Краснодарского края.

- Фронтальные вопросы - Владимир Путин встретился в Калининграде с активистами Общероссийского народного фронта - На Медиафоруме ОНФ в Калининграде президент сообщил о дополнительном финансировании медицины, призвал превратить переработку мусора в доходный бизнес и заверил, что передовые военные технологии можно будет применять в обычной жизни.

- NBC: телесигнал из Москвы - Владимир Путин дал интервью американской телекомпании - Россия и США должны вместе бороться с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC, отрывки которого уже вышли в эфир.

- Проценты без риска - Дмитрий Медведев: Снижение ипотечной ставки необходимо, но рынок нельзя перегревать - Снижать ипотечную ставку необходимо, но, предупреждает премьер-министр Дмитрий Медведев, это не должно создавать на рынке "пузыри".

- Нелегалам закроют путь - За товарами начнут тотальную слежку - С этого года критерии эффективности работы российской таможни должны радикально измениться.

- ПРО - американские игры - Попытки США окольцевать Россию своими объектами ПРО - пустая затея - Военное ведомство России обнародовало данные, которые объясняют, почему нашей стране для обеспечения собственной безопасности пришлось разрабатывать новые виды стратегического вооружения, в том числе ракеты с гиперзвуковой скоростью полета.

- Занятости создадут условия - Россиянам пообещали рабочие места и переобучение - В Минтруде России пообещали выполнение программы, цель которой создание новых рабочих мест, переобучение кадров и снижение несчастных случае на производстве.

- В диалоге с избирателем - ЦИК следит за ходом предвыборных дискуссий, кандидаты идут в народ - Первая неделя совместных агитационных мероприятий на федеральных телеканалах и радиостанциях оказалась богата на неполитические споры. Кандидаты вступали в словесные перепалки вплоть до переходов на личности и оскорблений, критиковали не только друг друга, но и сам формат теле- и радиопередач.

- Солидный и скандальные - На прошедшей неделе состоялись два события, которые уже оказали и еще будут оказывать серьезное влияние на ход избирательной кампании и на ее содержание. Речь идет о Послании президента и старте дебатов кандидатов.

- Восьмерка профи - У министра энергетики РФ будет больше заместителей - Число заместителей министра энергетики России увеличивается с семи до восьми человек. Постановление об этом 28 февраля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

- ГАИ снова пойдет в школу - Контроль за автошколами усилят - Госавтоинспекция будет пересчитывать количество учеников автошкол. А в случае выявления нарушений, действие заключения, которое выдает ГИБДД, будет приостановлено, а то его и вовсе аннулируют.

- Теплопередача через континент - США и Европа спасаются от холодов и высоких цен российским газом - Второй танкер со сжиженным природным газом (СПГ) российского происхождения рано утром 3 марта прибыл в порт Бостона (США). Об этом свидетельствуют данные площадки Marine Traffic.

- В поисках стальных нервов - США напугали партнеров торговой войной - Президент США Дональд Трамп на встрече со сталелитейными компаниями заявил, что страна введет пошлины на импорт стали и алюминия - 25 и десять процентов соответственно. Меры введут для продукции из всех стран.

- Диплом в кредит - Как получить в банке деньги на учебу - Образовательные кредиты будут выдаваться по новым правилам. Их утвердило правительство России.

- Чтобы не погасло - Уточнены новые требования к лампочкам и режиму их работы - Лампочки на улице будут менять свою яркость, а закрепленный в законодательстве список энергосберегающих источников света пополнится новой современной продукцией.

- От инфляции ждут только хорошего - Россияне отметили снижение роста цен - Инфляционные ожидания населения в феврале снова опустились до исторического минимума. Россияне заметили низкую инфляцию в первую очередь благодаря хорошему прошлогоднему урожаю, констатируют аналитики.

- Полетят "Сапсаном" - Поезда в три раза сократят время в пути - Правительство зарезервировало место для высокоскоростной магистрали (ВСМ) за Уралом - Челябинск - Екатеринбург и автотрассы в обход Краснодара на юге России. Внесены изменения в схему территориального планирования, которая была утверждена в 2013 году.

- Школьник ударил ножом - Глава СКР взял под контроль дело о нападении на девочку в Югре - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на конт-роль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования дикого уголовного дела, возбужденного в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре.

- Жесткая посадка - Следствие определит, почему у лайнера было повреждено шасси - Опасную ситуацию проверяют следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Они организовали доследственную проверку в связи с с повреждением шасси воздушного судна, прибывшего в столичный аэропорт из Испании.

- Берлускони возвращается? - Италия выбирает новый парламент - Сильвио Берлускони, несмотря ни на что, смог вернуться в большую политику. Он заключил союз с "Лигой Севера" и имеет хорошие шансы на победу на парламентских выборах. Италия устала от правительства левых, при которых в экономике возникли трудности, стали массово прибывать беженцы.

- Партия сказала - "Да" - СДПГ пошла на союз с консерваторами, что открыло Меркель дорогу к переизбранию канцлером ФРГ - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласилась сформировать правящую коалицию большинства с консерваторами, что открывает путь к переизбранию Ангелы Меркель на должность канцлера ФРГ на четвертый срок подряд.

- Чего не знали американцы - Израильский военный эксперт Яков Кедми комментирует реакцию Запада на Послание российского президента - По просьбе "Российской газеты"Послание президента Путина Федеральному Собранию прокомментировал Яков Кедми - израильский военный эксперт и политик, руководитель спецслужбы "Натив".

- Третий - не лишний - Китайцам позволят иметь троих детей - Чтобы преодолеть спад рождаемости, китайским семьям надо позволить заводить не двух, а трех детей. С таким предложением выступил депутат Национального народного конгресса КНР, юрист из Гуанчжоу Чжу Леюй.

- Круговорот майдана - Власти жестко разогнали лагерь сторонников Саакашвили - МВД Украины в минувшую субботу демонстративно жестко ликвидировало палаточный лагерь сторонников изгнанного с территории страны Михаила Саакашвили. Обитателей палаток силовики избивали, ставили на колени.

- Готов к активной работе - В Армении избран новый президент - В Армении избрали нового, четвертого по счету президента. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. В 1996-1997 годах он занимал пост премьер-министра республики.

- Четкий сигнал из Москвы - Москва рассчитывает, что тезисы Послания президента России будут правильно восприняты нашими партнерами - Каждое новое Послание президента России Федеральному Собранию непохоже на предыдущие и в чем-то всегда неожиданно. Озвученное Послание нынешнего года - не исключение. Конечно, как обычно, президент сосредоточился в первую очередь на текущих достижениях и проблемах внутреннего развития, вопросах экономического роста и повышения благосостояния граждан страны.

- Оружие, которое нас защитит - Главкомы рассказали о новых видах вооружения, которые президент России представил в своем Послании Федеральному Собранию - Владимир Королев, Главком ВМФ адмирал:- В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны проводятся работы по созданию океанской многоцелевой системы, включающей в себя атомные подлодки, оснащаемые самоходными подводными аппаратами.

- Стенам помогают - Банкиры рассказали, когда ипотека подешевеет до 7 процентов - Средняя ставка по ипотеке в России, по оценкам банкиров, может опуститься до семи процентов в промежутке от года до трех лет. Для этого инфляция должна остаться низкой, а ключевая ставка ЦБ - опуститься на 1,5-2,5 процентных пункта, считают участники рынка.

- Помнит ли Шипка? - Патриарх Кирилл помолился за героев - Президент Болгарии Румен Радев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили венки к памятнику Свободы на Шипке. В эти дни в стране отмечают национальный праздник республики и 140-летие освобождение от османского ига.

- Миссия выполнима: твое призвание - финансист! - Победителям олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" вручили медали - "Российской газете" прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады для школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!".

- Плюс Эрмитаж - Владивосток - город Третьяковки, Русского музея и Мариинки - В своем Послании президент РФ приводил пример Владивостока, когда говорил о политике пространственного развития российских городов, о создании международного логистического хаба, культурного и научно-образовательного центров.

- Миллионы строгого режима - Экс-главу Карелии осудили на восемь лет - Петрозаводский горсуд признал виновным в получении взяток бывшего главу Карелии и экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова. Его приговорили к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей.

- Врач вернется - В поселке Челябинской области вновь откроют медпункт - Единственный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Шершни закрыли в ноябре прошлого года - населению было предложено лечиться в городе, куда непросто добраться и здоровому человеку.

- "Выкуривал" из парадной - Петербуржца, поджегшего бездомного, осудили на пять лет - В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, который нанес тяжелые телесные повреждения бездомному - он просто поджег бродягу, который зашел в подъезд жилого дома погреться.

- Вход строго по списку - Усилен контроль за ввозом "молочки" - Россельхознадзор опубликует список молочных предприятий Республики Беларусь, которые не смогут поставлять продукцию в Россию с 6 марта.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Авиадебош влетит в копеечку - В правительстве намерены увеличить штрафы за хулиганство в самолете в 10 раз - Штраф за дебош в самолете может быть увеличен в 10 раз, его размер будет достигать 20–40 тыс. рублей. Кроме того, может появиться и отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей.

- Россияне оценили уровень коррупции в учреждениях страны - Реже всего, по мнению граждан, взятки берут в школах и детских садах - Больше половины россиян считают, что во всех учреждениях берут взятки.

- Афганский прорыв - Москва готова выступить посредником в мирных переговорах между США и Афганистаном с движением "Талибан" - Россия готова выступить посредником в переговорах между США и "Талибаном" (запрещено в РФ). Об этом "Известиям" рассказал спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов, добавив, что для этого будет нужна заинтересованность обеих сторон.

- В России расширят сеть центров освидетельствования пьяных водителей - Это позволит оперативно подтверждать показания алкотестеров - Нетрезвых водителей начнут быстрее доставлять на освидетельствование. Минздраву рекомендовано расширить сеть организаций, имеющих право давать заключение о том, пьян автомобилист или нет.

- К ЧМ-2018 установят дорожные знаки и указатели на английском - Навигация появится в том числе в зонах, прилегающих к стадионам, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах - К чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в 11 российских городах, установят дополнительную навигацию на русском и английском языках. Это дорожные знаки, стенды и указатели.

- Рынок микрокредитования выходит на рекорд - Займы в МФО за прошлый год стали более доступными для россиян - Россиянам стало легче получить займы в микрофинансовых организациях. В 2017 году доля отказов в микрозаймах составила 42,6% — этот показатель за год упал на 13,1 п.п. , следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".

- Каждый четвертый россиянин готов переехать ради хорошей работы - Наиболее склонны сниматься с насиженных мест жители Дальнего Востока, Кавказа и Сибири - Охотнее всего высказывают готовность сменить место жительства студенты, живущие в средних и крупных городах, выяснили аналитики НАФИ

- Со следующего года санитарная авиация начнет работать во всех регионах страны, рассчитывает Минздрав. Воздушные суда будут готовы к полету не позже чем через час после вызова в теплое время года и через два — в холода.

- Балтфлот отбил удар крылатых ракет - Силы ПВО БФ отработали отражение массированного налета - Силы ПВО Балтийского флота провели учения по отражению массированного удара крылатых ракет в Калининградской области. В ходе маневров отработано применение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

- В городах ЧМ-2018 появятся приюты для собак - Минспорта и оргкомитет чемпионата мира по футболу обяжут регионы построить питомники для бездомных животных - Организационный комитет "Россия-2018" и Министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных.

- Как ни прикрути - Почему после заявлений "Газпрома" на Украине начался энергетический кризис - На Украине в первые дни марта разразился серьезный энергокризис. Властям страны, на каждом углу кричащим о независимости от российского газа, пришлось экстренно применять жесткие меры.

- Бизнесу снизят издержки - Эффект от реформы контроля и надзора оценивается в 3% ВВП, или в 2,6 трлн рублей - Правительство отобрало 100 обязательных требований к бизнесу, которые должны быть актуализированы или совсем отменены, рассказал "Известиям" министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

- Сморозили льготу - Нужно ли вводить поблажки для безбилетников в холодное время года - На рассмотрение правительства в пятницу, 2 марта, был передан законопроект, запрещающий высаживать безбилетников на мороз вне зависимости от возраста. Документ уже прошел согласование в Минтрансе.

- Китай подкрепит связи с США кадровыми назначениями - Парламент КНР готовится утвердить на высшие посты во внешней политике знатоков Америки - В Пекине 5 марта открывается ежегодная сессия парламента, по итогам которой в конституцию КНР внесут важные поправки, обещающие оказать влияние на жизнь страны на долгие годы вперед.

-Косово — не помеха - Еврокомиссия не будет требовать от Белграда официального признания Приштины для вступления в ЕС - Сербия может быть принята в Евросоюз без официального признания независимости Косово, так как Белград не намерен мириться с суверенитетом Приштины. Об этом "Известиям" рассказали собеседники в Европарламенте (ЕП). Информацию подтвердили и в Еврокомиссии (ЕК).

- "Интерес к нашему высокоточному оружию всегда был высоким" - Индустриальный директор кластера "Вооружение" ГК "Ростех" — о перспективах российского оружейного экспорта и о новых разработках отечественного ОПК - В интервью "Известиям" индустриальный директор кластера "Вооружение" ГК "Ростех" Сергей Абрамов рассказал о перспективах продвижения комплексов "Панцирь" и "Искандер" на международный рынок, о создании боевых роботов на базе танка "Армата", а также о перспективах развития госкорпорации.

- Российские игрушки набирают популярность за рубежом - Экспорт отечественных товаров этой категории вырос на треть - За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились "Известия".

- В России планируют создать квантовый компьютер за пять лет - Разработка 50-кубитной системы обойдется в 900 млн рублей - Российские ученые и инженеры планируют за пять лет создать квантовый компьютер с возможностями, многократно большими, чем у современных "классических" ЭВМ. Предполагается, что инвестиции в проект должны составить около 900 млн рублей.

- Снимки из космоса загрузят на смартфоны - Специальное приложение позволит заказывать спутниковую съемку всем желающим - Пользователи смартфонов во всем мире смогут заказать собственное фото, сделанное с орбиты. Специальное мобильное приложение позволит любому желающему получить доступ к архиву спутниковых снимков "Роскосмоса" или заказать съемку определенного участка местности.

- Вейперов отделят от любителей табака - Минкультуры против объединения курилок для обычных и электронных сигарет - В правительстве обсуждается вопрос о выделении специальных мест для курения вейпов и электронных сигарет. По мнению Минкультуры, их не следует объединять с курилками для любителей обычных сигарет.

- В России снизилась заболеваемость гепатитом С - По мнению экспертов, этому способствовали новые методы лечения и использование одноразовых инструментов в салонах красоты - Россияне стали реже заражаться гепатитом С. За последние три года заболеваемость опасным вирусом снизилась на 15,3%. Также заметно меньше стало "хроников" — на 9%.

- Витамин B1 поможет при спинномозговых травмах - Биологи подтвердили нейропротекторные свойства тиамина - Ученые из МГУ совместно с коллегами обнаружили, что витамин В1 (тиамин) улучшает состояние животных при тяжелом повреждении спинного мозга.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Поражение обязывает. - "Газпром" объявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом" - Проиграв процесс в Стокгольме, российский концерн заявил о начале расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Этот процесс займет не меньше года, но Еврокомиссия уже призвала стороны урегулировать конфликт.

- Чиновничий предел - Средняя зарплата российских госслужащих выросла до 120 тыс. руб. - Средняя зарплата госслужащих в федеральных госорганах в 2017 году увеличилась на 2,7% и составила 118 тыс. руб. в месяц, сообщил Росстат. Быстрее всего зарплаты росли у сотрудников Федерального казначейства, СКР и Росреестра.

- Супер Сильвио - Насколько успешным окажется возвращение Берлускони в большую политику - В Италии заканчивается кампания по выборам в парламент, ознаменовавшаяся возвращением в большую политику Сильвио Берлускони. Исход голосования не ясен, так как треть избирателей до последнего не определились с выбором.

- ФАС нашла лекарство от жадности - Российские власти готовы лишить компанию "АстраЗенека" прав на два препарата - ФАС готова лишить фармкомпанию "АстраЗенека" эксклюзивного права на производство и продажу запатентованных лекарств из-за высокой цены. Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.

- Биткоин добрался до Верховного суда - Высшая судебная инстанция приняла на рассмотрение дело о закрытии сайта о криптовалютах - Верховный суд России принял к рассмотрению дело о блокировке информационного сайта Bitcoininfo.ru. Его решение по этому процессу может стать прецедентообразующим для всех дел о блокировке сайтов о криптовалютах, считают эксперты.

- Банки поработали над репутацией клиентов - ЦБ сообщил о сокращении списка финансово сомнительных лиц - Из черных списков ЦБ были исключены 2400 банковских клиентов, признанных ранее сомнительными. Ввод двухуровневой системы обжалования отказов в банковском обслуживании ускорит реабилитацию клиентов, считают юристы.

- Алмазный пузырь - Глава крупнейшего ювелирного холдинга Индии объявлен в международный розыск - Основатель компании Firestar Diamond пользовался авторитетом на родине и любовью на Западе. Все изменилось за несколько дней: Нирав Моди оказался участником крупнейшей в истории Индии банковской аферы, а его компания — банкротом.