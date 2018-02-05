Россия и Уругвай обсуждают железнодорожные проекты и поставки удобрений – Минпромторг РФ

МОНТЕВИДЕО, 5 мар /ПРАЙМ/, Олег Вязьмитинов. Минпромторг России обсуждает с Уругваем совместные проекты в области железных дорог и увеличения поставок удобрений из РФ, сообщил РИА Новости заместитель российского министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

По его словам, Уругвай разрабатывает проекты модернизации своей железнодорожной сети и строительства новых путей.

"Железнодорожный транспорт для нас очень важен – продвижение железнодорожной техники и проектов в области железнодорожного транспорта в Латинской Америке, в том числе в Уругвае. Мы внимательно обсудили вопрос новых проектов в Уругвае в этой плоскости", - сказал замминистра.

По его словам, в соседней с Уругваем Аргентине российские железнодорожные компании также стараются наладить тесный контакт и не просто поставить железнодорожную технику, но и локализовать соответствующее производство.

"Российские компании, такие как "Трансмашхолдинг", "Синара", РЖД сейчас поставили целью вхождение на рынок Аргентины", - сказал замминистра, отметив, что речь идет не просто о поставках техники, но и о локализации производства.

"Во время визита президента Аргентины Маурисио Макри в Россию в конце января были подписаны ряд меморандумов. Я надеюсь, что в ближайшее время все это перейдет в твердые соглашения и контракты", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве в области поставок удобрений, Каламанов отметил, что минеральные удобрения из России уже поставляются в Уругвай, но Москва хотела бы наращивать эти поставки.

"Это и комплексные удобрения, и калийные удобрения. Наши гиганты, такие как "Уралкалий" URKA, "Уралхим" и другие компании, готовы содействовать продвижению данной продукции", - сказал чиновник и выразил надежду на то, что две страны "в ближайшее время наладят еще больший контакт в этой области".