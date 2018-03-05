ОПЕК+ нужно подумать, прежде чем выходить из сделки в 2019 г при росте добычи в США - МЭА

ХЬЮСТОН, 5 мар /ПРАЙМ/. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил РИА Новости, что странам-участницам соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ важно тщательно проанализировать реальную необходимость выхода из венских договоренностей в 2019 году, поскольку рост добычи сланцевой нефти в США очень сильный.

Ранее в понедельник МЭА в своем ежегодном докладе по развитию рынка нефти до 2023 года (Oil 2018) высказало мнение, что соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года, а в следующем году нефтедобывающие государства начнут постепенно выходить из сделки.

"Всем нефтепроизводителям (участвующим в сделке ОПЕК+ - ред.) нужно учитывать эти данные (о росте добыче нефти в США - ред.) быстро и с полной серьезностью, поскольку со стороны США наблюдается значительный рост добычи нефти, а также со стороны Бразилии, Канады, Норвегии. Будет много нефти", - ответил Бирол на вопрос о том, с чем связан подобный прогноз.

"Решение (о выходе из сделки ОПЕК+ в 2019 году - ред.) полностью зависит от них. Мы просто констатируем то, что сейчас есть на рынке. Добыча сланцевой нефти США растет очень сильно, в Бразилии добыча нефти тоже очень сильно увеличивается, то же самое в Норвегии, Канаде. Так что я думаю, что другим производителем нефти (ОПЕК и не ОПЕК - ред.) нужно внимательно проанализировать свое положение, прежде чем принимать решение о том, каким будет их следующий шаг", - прокомментировал он вопрос о том, есть ли вероятность того, что странам ОПЕК+ придется продлить действие венского соглашения на весь 2019 год из-за текущей ситуации на рынке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.