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Кабмин РФ выдвинул гендиректора "Россетей" Ливинского в совет директоров компании


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Россетей", среди них генеральный директор компании Павел Ливинский, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

Глава компании не входит в действующий совет директоров. Помимо Ливинского, в совет выдвинут не входящий в него заместитель Минэкономразвития РФ Михаил Расстригин.

Остальные кандидаты входят в действующий совет. Среди них член совета директоров "Интер РАО" IRAO Борис Аюев, заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, председатель правления ФСК Андрей Муров, министр энергетики РФ Александр Новак, ректор "Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев, генеральный директор "Российского энергетического агентства" Анатолий Тихонов.

Помимо этого, в совет выдвинуты специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, независимый директор Олег Баркин, генеральный директор ООО "Сколково — Венчурные Инвестиции" Василий Белов, вице-президент фонда "Сколково" Олег Дубнов, президент "Опоры России" Александр Калинин, а также генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов.

"Россети" — оператор энергосетей в РФ, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет 88,04% в уставном капитале компании.

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