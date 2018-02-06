"Роснефть" играет важную роль в переговорах о транзите нефти из Иракского Курдистана - СМИ

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN играет важную роль в переговорах между федеральным правительством Ирака и правительством полуавтономного Иракского Курдистана о полном возобновлении поставок нефти из региона, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника.

В феврале 2017 года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам. Также в октябре "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада. В иракской столице считают незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства. С того же времени экспорт нефти и региона через территорию Турции был сильно сокращен.

Однако 27 февраля этого года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что экспорт в скором времени возобновится. При этом представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщал РИА Новости, что ведомство попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном.

"Два источника, которые участвуют в переговорах (между Багдадом и Эрбилем), заявили, что регион сообщил Багдаду, что готов в полной мере возобновить экспорт нефти, а также передавать все вырученные от этого средства федеральному правительству на двух условиях - какая-то часть нефти будет оставаться для переработки внутри Иракского Курдистана, а Багдад будет перечислять "Роснефти" средства за перекачку сырья", - сообщает агентство.

Источники добавляют, что теперь ожидается ответ из иракской столицы. Для достижения долгосрочного компромисса по экспорту правительствам необходимо договориться по бюджетным выделениям региону, а также выплате долга Иракского Курдистана.