Шувалов поручил представить поправки о тарифах на подключение капитальных объектов к сетям

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил ряду ведомств подготовить поправки об установлении стандартизированных тарифов на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, следует из опубликованных на сайте кабинета министров указаний.

"Минстрою России, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление стандартизированных тарифных ставок и размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", — говорится в сообщении. Срок исполнения поручения — до 1 августа.

Помимо этого, Шувалов поручил Минэкономразвития, Минстрою, Минэнерго и Росреестру разработать предложения по поэтапному переход на электронную форму представления документов, необходимых для кадастрового учета и госрегистрации прав, получения разрешения на строительство, подключения объектов капстроительства к инженерным системам. Срок исполнения поручения — до 12 сентября.

Также Минэкономразвития, Минстрою, Минэнерго, Росреестру и Агентству стратегических инициатив (АСИ) предстоит актуализировать целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Срок — до 21 мая.

Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и АСИ также поручено разработать предложения по созданию центра мониторинга, идентификации и устранения нормативных ограничений, а также по определению координирующего органа при правительстве. Это поручение дано в целях улучшения инвестиционного климата, срок исполнения — до 21 мая.

Указания даны в целях реализации поручений глава государства Владимира Путина по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.