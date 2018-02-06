Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 2017 году выросла в 2,4 раза, до 7,2 млрд руб

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МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 2017 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом и составила 7,2 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

EBITDA компании за отчетный период выросла в 1,4 раза и составила 26,8 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 5,1%, составив 141,3 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности выросла в 1,7 раза, до уровня в 15,6 миллиарда рублей.

Операционные расходы компании составили 125,3 миллиарда рублей, увеличившись на 0,6%. Финансовые расходы выросли на 4,1% — до 6,1 миллиарда рублей. Расходы по налогу на прибыль увеличились в 1,5 раза, до уровня в 2,9 миллиарда рублей.

Активы компании снизились на 0,2% и составили 216,06 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли в 1,4 раза, до уровня в 73,5 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства упали в 2,3 раза, составив 21,5 миллиарда рублей.

ОГК-2 — компания тепловой генерации в составе 11 действующих электростанций суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром GAZP энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").