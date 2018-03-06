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ОПЕК на CERAWeek обсудит с хедж-фондами взаимосвязь финансовых и нефтяного рынков


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

ХЬЮСТОН (США), 6 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне встретится с представителями хедж-фондов, чтобы обсудить взаимосвязь финансовых рынков с рынком нефти.

"Наши встречи с игроками финансовых рынков, включая хедж-фонды и фондовых менеджеров, также являются продолжением первой встречи (с производителями сланцевой нефти США - ред.), которую мы провели первый раз в прошлом году на CERAWeek. До этого мы встречались в Нью-Йорке и нет сомнений, что финансовые рынки влияют на рынок нефти. Мы поняли, что должны установить с ними контакт, чтобы понять динамичность и сложность этого рынка и то, какое влияние это на нас оказывает", - сказал Баркиндо в ходе пресс-конференции на CERAWeek в Хьюстоне.

ОПЕК и нефтяные компании США позднее в понедельник по Хьюстону (ночь на вторник мск) проведут совместный неформальный ужин. При этом первая такая встреча состоялась в прошлом году также на конференции CERAWeek в Хьюстоне. Свыше 50 нефтегазовых компаний примет участие в этой встрече, сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к организаторам встречи.

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