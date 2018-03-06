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Регионы ДФО экономят 6 млрд руб за счет выравнивания энерготарифов - Галушка


Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Пять регионов ДФО ежегодно экономят около 6 миллиардов рублей после выравнивания энерготарифов, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в ходе коллегии министерства во Владивостоке.

"В 2017 году в пяти регионах Дальнего Востока до среднероссийского уровня снижены цены на электроэнергию. Уже сегодня бюджеты этих регионов экономят около 6 миллиардов рублей", - сказал Галушка.

По его словам, устранено неравенство, десятилетиями сдерживавшее развитие экономики макрорегиона.

Галушка отметил, что для Чукотского автономного округа тарифы на электроэнергию снизились почти в три раза, для Республики Саха (Якутия) - в два раза, для Магаданской, Сахалинской областей и Камчатского края тарифы снизились в среднем на треть. Экономия предприятий составила 21 миллиард рублей.

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