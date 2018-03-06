Норвегия и ОПЕК не обсуждали сотрудничество по мониторингу нефтяного рынка

ХЬЮСТОН (США), 6 мар - ПРАЙМ. Норвегия еще не обсудила с ОПЕК их потенциальное сотрудничество по совместному мониторингу нефтяного рынка, сообщил РИА Новости министр нефти и энергетики Норвегии Терье Совкинес в кулуарах конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Мы всегда обсуждаем такие важные темы со всеми сторонами, включая ОПЕК, но это вопрос мы не обсуждали", - заявил Совкинес.

Совкинес также отказался комментировать, заинтересована ли Норвегия в таком сотрудничестве. "Я не могу дать вам точный ответ. Мы должны будем вернуться к этому вопросу", - добавил он.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что организация и американские производители сланцевой нефти на встрече в прошлом году договорились продолжить диалог, который помог им наладить контакт друг с другом. Именно это и будет целью их новой встречи, а не обсуждение цен на нефть или участие компаний США в сделке о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку до конца 2018 года.