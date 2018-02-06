Petrobras хотела бы расширить сотрудничество с РФ в энергетической сфере

ХЬЮСТОН (США), 6 мар - ПРАЙМ. Бразильская государственная компания Petrobras хотела бы расширять сотрудничество с Россией в энергетическом секторе, заявил в интервью РИА Новости глава компании Педро Паренте.

"Отношения с Россией могли бы быть более масштабными, и мы будем счастливы рассмотреть такую возможность. Но часть обсуждений должна проходить на уровне правительств, а обсуждения с нами должны быть на уровне компаний. Если какая-либо российская компания захочет обсудить с нами идеи партнерства, мы точно рассмотрим их", - заявил Паренте в ответ на вопрос об отношениях с Россией в энергетическом секторе.

Паренте отметил, что компания хотела бы расширить сотрудничество с РФ в газовой сфере. "Газ GAZA - очень важный стратегический предмет обсуждений для нас в Petrobras. Так как у России много газа, это было бы хорошей сферой для рассмотрения", - заявил Паренте.

Он добавил, что на данный момент Petrobras не ведет переговоров с российскими компаниями.

Также, по словам Паренте, Petrobras принимает во внимание санкции США в отношении России. "Когда мы рассматриваем все инвестиции и партнерства, нам необходимо принимать во внимание международную обстановку", - отметил глава компании.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.