EIA понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2018 г до $62,13 за баррель

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по средней цене североморской нефти марки Brent в 2018 году до 62,13 доллара за баррель, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA. Февральская оценка ведомства составляла 62,39 доллара за баррель.

В 2019 году ведомство по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 61,51 доллара за баррель.

Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год также понижен - до 58,17 доллара с 58,28 доллара за баррель в февральском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 57,51 доллара.

EIA также подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. В феврале ведомство ожидало также рекордного объема добычи в 10,6 миллиона баррелей. После пересмотра показателей EIA сообщило, что в ноябре добыча нефти достигла исторического рекорда в 10,057 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,3 миллиона баррелей, что выше прогноза предыдущего месяца в 11,2 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.

По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в январе достигла нового исторического максимума - 10,07 миллиона баррелей в сутки, что на 120 тысяч баррелей в сутки больше, чем в декабре. Более точные данные по добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Уточненный показатель за январь станет известен 30 марта.

Согласно последнему ежемесячному отчету EIA, опубликованному на прошлой неделе, среднесуточная добыча нефти в США в декабре 2017 года снизилась на 1,1%, до 9,949 миллиона баррелей в сутки с пересмотренного до нового исторического рекорда ноябрьского показателя в 10,057 миллиона баррелей в сутки.