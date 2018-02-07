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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в плюсе


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN поднялась на 0,75%, до 5,63 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,01%, до 66 долларов, "Новатэка" NVTK - на 0,36%, до 138 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,33% - до 4,93 доллара, "Газпром нефти" - на 1,56%, до 26 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 19,73 доллара, НЛМК – выросла на 0,74%, до 25,79 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,06%, до 15,86 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,85% - до 2,09 доллара, Сбербанка SBER - снизились в цене на 0,15%, до 20,15 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,87% - до 22,7 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 2,28% - до 19,25 доллара, "Ленты" - на 1,22%, до 6,48 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS подорожали на 2,35% - до 4,35 доллара.

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