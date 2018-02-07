Федоров из правления "Газпрома" выдвинут в совет директоров "Газпром нефти"

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Совет директоров утвердил список кандидатов в свой состав, в него попали ранее не входившие в его состав член правления "Газпрома" GAZP Игорь Федоров и бывший генеральный директор АО "Газпром газэнергосеть" Андрей Дмитриев, следует из материалов нефтяной компании.

При этом в список кандидатов не попали генеральный директор ООО "Газпром переработка" Марат Гараев и первый заместитель генерального директора ООО "Газпром экспорт" Николай Дубик.

Остальные кандидаты входят в действующий совет директоров. Среди них первый заместитель начальника департамента "Газпрома" Владимир Алисов, заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

Помимо этого, в совет выдвинуты председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, член правления "Газпрома" Елена Михайлова, независимый директор Валерий Сердюков, заместитель председателя правления "Газпрома" Михаил Середа, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилл Селезнев, президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко, а также член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. "Газпрому" принадлежит 95,68% обыкновенных акций компании.