Мексиканская нефтекомпания PEMEX хочет углубить сотрудничество с "Лукойлом"

ХЬЮСТОН, 6 мар /ПРАЙМ/. Мексиканская нефтегазовая компания PEMEX хочет расширить сотрудничество с российским "Лукойлом", заявил РИА Новости генеральный директор Карлос Тревиньо на полях нефтяной конференции CERAWeek.

"То, что мы хотели бы сделать - это углубить взаимодействие с компанией (Лукойл LKOH), которое у нас уже есть", - сказал Тревиньо.

"Поэтому если "Лукойл" хочет инвестировать в Мексику, это будет очень хорошо для нас, и, конечно же, мы можем рассмотреть варианты, что мы можем сделать вместе в рамках контракта, который у нас уже есть, в будущем", - добавил генеральный директор.