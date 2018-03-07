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Глава финкомитета сената США: Американцы пострадают от пошлин на алюминий и сталь


Мировая экономика
  • # Аллюминий
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МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Председатель финансового комитета сената США Оррин Хэтч направил президенту Дональду Трампу письмо, в котором выразил обеспокоенность планами ввести пошлины на алюминий и сталь, а также подчеркнул, что от этого решения пострадают не иностранные, а американские производители и потребители.

"Если эти пошлины будут введены, то они будут оплачиваться не иностранными производителями стали и алюминия. Они будут оплачиваться американскими производителями и потребителями, связанными со сталью и алюминием", - говорится в послании Хэтча. Текст обращения опубликовал корреспондент NBC Фрэнк Торп в своем микроблоге в Twitter.

Председатель финансового комитета отметил, что решение о введении пошлин также может негативно отразиться на эффективности закона о сокращении налогов и рабочих местах. "Особенно меня беспокоит, что это предложение о введении пошлин может подорвать решительный и быстрый успех акта о сокращении налогов и рабочих местах (Tax Cut and Jobs Act)", - заключает Хэтч.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий - в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

В понедельник президент США уже заявил, что Вашингтон не будет вводить новых пошлин на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). С этим мнением позднее согласился и глава минфина США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в рамках одного из бюджетных подкомитетов палаты представителей конгресса США. Мнучин отметил, что Трамп и его администрация не стремятся развязать мировую торговую войну.

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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