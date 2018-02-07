Газпром хочет в 2018 г договориться о создании СП по продаже боливийского газа

ХЬЮСТОН, 7 мар /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP намерен в 2018 году подписать окончательное соглашение по созданию совместного предприятия (СП) с Боливией с целью маркетинга боливийского газа в другие страны, в частности, в Бразилию и Аргентину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров сторон.

Собеседник агентства напомнил, что меморандум по этому вопросу был заключен еще в октябре 2017 года. Он был подписан главами Gazprom International, Gazprom Marketing and Trading, боливийской YPFB и министром углеводородов и энергетики Боливии? Луисом Альберто Санчесом.

По словам источника РИА Новости, у Боливии вскоре истекает 20-летний контракт с Бразилией, поэтому "Газпром" будет договариваться об оказании боливийской стороне помощи в маркетинге газа в Бразилию и Аргентину. Срок подписания окончательного соглашения о создании СП зависит в большей степени от Бразилии и того объема газа, который они заявят в новом контракте с Боливией.