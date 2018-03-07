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Кувейт готов продолжать работать с РФ в энергетике, несмотря на санкции Запада


Компании / Нефть / Энергосети / Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Несмотря на санкции Запада против России, Кувейт по-прежнему открыт для сотрудничества с Москвой в области энергетики, заявил РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Мы открыты для работы со всеми странами по всему миру. Мы будем работать с ними в случае, если посчитаем это возможным", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости, готов ли Кувейт продолжать работать с Россией или даже укрепить это сотрудничество в свете решений Запада и ,в частности, США в области энергетики.

На уточняющий вопрос, будут ли влиять санкции Запада на решение заключать те или иные контракты с Россией, он ответил, что "тоже нет".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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