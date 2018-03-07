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Министр энергетики Кувейта выразил надежду на скорое разрешение катарского кризиса


Энергосети / Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 7 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Ситуация, связанная с конфликтом ряда стран Персидского залива с Катаром, пока не повлияла на взаимодействие в области энергетики в регионе, есть надежда, что она скоро будет разрешена, заявил РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Совершенно не повлиял", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, повлиял ли катарский кризис на ситуацию в регионе в области энергетики.

"Дискуссии идут постоянно. Мы надеемся, что это временно и вопрос будет решен", - добавил министр.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне минувшего года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

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