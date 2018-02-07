Дайджест российских СМИ – 7 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- "Роснефть" ROSN ищет новые стимулы - Компания просит у президента льготы на 145 млрд рублей в год - Как выяснил "Ъ", несмотря на поручения президента и премьера, правительство не смогло согласовать новые меры поддержки нефтяников. Между чиновниками сохраняются разногласия, а крупнейшие компании наперебой лоббируют свои интересы. Самую радикальную позицию традиционно занимает государственная "Роснефть": ее руководитель Игорь Сечин просит у Владимира Путина беспрецедентные налоговые льготы на 145 млрд руб. в год.

- Военный транспортник не прибыл в Хмеймим - При крушении Ан-26 погибли 39 человек - Вооруженные силы РФ понесли самые серьезные небоевые потери в Сирии: во вторник при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находилось 39 человек, из них шесть — члены экипажа, все они погибли.

- Явись не запылись - Как избирателей привлекают на участки в 2018 году - Сейчас о выборах напоминают реклама в госбанках и в аптечных сетях, вирусные ролики в интернете, анонсы предстоящих опросов о благоустройстве и школьной форме. Эффективность будет зависеть от исполнителей: в худшем случае новые проекты привлекут не больше новых избирателей, чем традиционные "пирожки и буфеты на избирательном участке", говорят эксперты.

- Приставы берут под контроль масс-маркет - Адвокаты не смогут обслуживать должников оптом - Граждане находят все новые способы уклонения от уплаты долгов. Так, участились случаи обращения к "массовым адвокатам", чтобы избежать личного общения с взыскателями. Однако на практике "массовые адвокаты" сами нередко оказываются мошенниками и не имеют адвокатского статуса, то есть не могут быть представителем должника. Пытаясь пресечь подобную практику, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) утвердила новую форму заявления должника об отказе от взаимодействия, в которой требуется указывать регистрационные данные адвоката.

- Дональд Трамп хочет наказать Башара Асада - Американская администрация рассматривает возможность новых ударов по Сирии - Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты "наказания правительства Асада" в связи с информацией об атаках с использованием хлора, сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post.

- Британия ищет себе место в европейской безопасности - Она готова участвовать в оборонных проектах Евросоюза, но на особых условиях - В Палате лордов британского парламента в четверг пройдут слушания о будущем участии Соединенного Королевства в операциях, проводимых в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) Евросоюза. О желании продолжать оборонное партнерство с ЕС после "Брексита" заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Хотя сотрудничать с CSDP третьим странам формально не запрещается, получить право участвовать в разработке оборонных проектов ЕС Лондону будет непросто.

- Закупочные площадки ищут подработку - Поставщики жалуются на платность сервисов - На фоне законодательных изменений в сфере госзакупок (44-ФЗ и 223-ФЗ), снижающих доходы электронных торговых площадок (ЭТП), операторы находят источники дополнительного заработка. Они создают новые сервисы, которые предоставляют сами площадки или их дочерние структуры. Как следует из переписки Минфина, Минэкономики и ФАС, такая активность уже вызвала недовольство и жалобы поставщиков.

- Модные бренды ждет проблемная весна - В 2018 году им придется всерьез разбираться с цифровыми трендами в потреблении - В 2017 году мировая индустрия моды, исходя из отчета State of Fashion 2018 компаний McKinsey и BoF, усилиями крупных компаний-лидеров рынка вышла из кризиса. Хотя общеэкономическая неопределенность сохраняется, главное ожидание рынка до 2021 года — органический рост. Технологические новации осознаются рынком, но в целом индустрия моды пока очень ограниченно понимает тренды цифровизации общества.

- Россия рассчитывает на улов в Намибии - Сергей Лавров провел переговоры в Виндхуке - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжает африканское турне: сегодня он посетит Мозамбик и Зимбабве, а до этого провел полтора дня в Намибии, стране на юге Африки, которая редко оказывается в центре внимания СМИ, но явно стремится к большему. Каковы преимущества Намибии перед ее соседями по региону, вместе с российским министром выяснял в столице страны городе Виндхуке корреспондент "Ъ" Павел Тарасенко.

- Следственный начальник не пригодился как свидетель - Заместитель генерала Дрыманова заключил под него сделку - Как стало известно "Ъ", Генпрокуратуре, возможно, придется дать юридическую оценку заявлениям своего представителя Бориса Локтионова, выступающего гособвинителем на процессе по уголовному делу о коррупционных связях экс-руководителей СКР с подручными вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). На это, во всяком случае, надеется начальник столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов, которого прокурор Локтионов, по сути, обвинил в получении взятки, но так и не вызвал на допрос.

- "Спецсвязь" испытывает трудности с обезболиванием - Минздрав рекомендует регионам создать запас наркосодержащих препаратов - Конфликт ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС, "Спецсвязь") и Росгвардии может обернуться нехваткой обезболивающих для пациентов в российских регионах. Чтобы избежать дефицита препаратов, Минздрав посоветовал регионам создать их запас, а также разработал проект постановления правительства, по сути разрешающий "Спецсвязи" осуществлять охрану перевозок таких препаратов самостоятельно.

- В кибербезопасности невелик выбор - Количество решений в этой сфере в России отстает от мирового - Выбор поставщиков решений в сфере кибербезопасности на российском рынке значительно уже, чем на мировом, следует из отчета американской Cisco. Так, 64% российских компаний используют продукцию максимум пяти вендоров из этой области, тогда как в мире этим ограничиваются только 30% организаций.

- Восстание против машин - Агропром хочет забрать субсидии у машиностроителей - Как выяснил "Ъ", в российском агропроме назревает крупный конфликт из-за средств господдержки. Сейчас деньги бюджета на скидки на сельхозтехнику — в 2018 году не менее 10 млрд руб.— получают заводы, но агропром требует передать их напрямую фермерам. Текущая схема ограничивает выбор закупаемой техники и не стимулирует технологическое развитие, считают аграрии.

- Туристы забронировали Париж - Москва и Санкт-Петербург уступили лидерство - Падение интереса россиян к внутреннему туризму начало сказываться и на гостиничном рынке. Самым популярным направлением бронирования туристов на мартовские праздники в этом году стал Париж, сместив несколько лет державшуюся на первом месте Москву и другие российские города.

- Экономику дополнят новыми цифрами - Телемедицину и "умные города" предлагают внести в госпрограмму - Госпрограмма "Цифровая экономика", объем финансирования которой оценивается в 570 млрд руб. до 2024 года, может пополниться новыми направлениями. В правительство внесены предложения по развитию цифровой медицины и умных городов, предполагающие создание сети телемедицинских центров и внедрение беспилотного общественного транспорта.

- Инвестиционные аномалии - Частные инвесторы в феврале вложили в ПИФы рекордный объем средств - Последний зимний месяц принес новый рекорд на рынок коллективных инвестиций. В феврале объем привлечений в паевые фонды впервые составил почти 12 млрд руб. Причем частные инвесторы начали постепенно уходить от консервативных облигационных фондов, обращая внимание на рисковые фонды акций высокотехнологичных компаний, которые обеспечивали доход пайщикам с начала 2017 года свыше 30%.

- Дары смерти - При убытках НПФ могут не выплачивать правопреемникам всю сумму пенсионных накоплений - В пенсионном законодательстве обнаружилась лазейка, позволяющая неудачно инвестирующим негосударственным пенсионным фондам (НПФ) выплачивать правопреемникам их умерших клиентов не всю сумму пенсионных накоплений. Центробанк и Минтруд говорят, что проблема требует законодательного решения. Впрочем, и сейчас должно совпасть слишком много условий, чтобы НПФ мог воспользоваться этой возможностью.

- Пшеница высыпается в Иран - Российское зерно пойдет на переработку - После двух лет перерыва РФ готовится возобновить экспорт пшеницы в Иран. По оценкам российских властей, ежегодный объем поставок может достигать 1,5 млн тонн, в текущих ценах экспорт оценивается более чем в $300 млн. Зерно нужно Ирану для дополнительной загрузки мукомольных предприятий, мощности которых сегодня загружены лишь наполовину.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Россия еще больше отстанет от США по уровню жизни - Эксперты ОЭСР предсказали будущее основных мировых экономик - Россия – одна из немногих стран и партнеров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где к 2060 г. реальный ВВП на душу населения снизится относительно "эталона" – США, следует из доклада ОЭСР "Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики – 2060".

- Рейтинг Путина резко упал в крупных городах - Это может привести к усилению административного ресурса на выборах - Неожиданную тенденцию выявили социологи в городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей. По опубликованным в конце прошлой недели данным ВЦИОМа, рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге за месяц упал более чем на 12 процентных пунктов – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля.

- У правительства много замечаний к примирительным процедурам - Белый дом раскритиковал законопроект Верховного суда - Расширение возможностей альтернативной процедуры урегулирования споров на административные и другие публичные правоотношения противоречит закрепленному в этом же законе принципу равноправия сторон, говорится в отзыве правительства.

- Инвесторы по-новому смотрят на инфраструктурные инвестиции - Они включают в это определение даже стиральные машины - Когда президент США Дональд Трамп обещал привлечь больше частных инвестиций в инфраструктуру, он вряд ли имел в виду тележки для багажа в аэропортах и стиральные машины в общежитиях. Но в стране мало традиционных инфраструктурных проектов, вроде строительства дорог или железнодорожных станций.

- Цифры. Тенденции. События - 0,2% до такого уровня замедлилась инфляция в феврале после 0,3% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция в феврале осталась на уровне января – 2,2%. Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,4%, непродовольственные – на 0,1%, услуги – на 0,1%.

- Борис Минц уходит с рынка недвижимости - Один из крупнейших владельцев московских офисных центров класса А – O1 Properties будет продана партнеру РЖД - О1 Group Бориса Минца продает свой пакет в инвесткомпании O1 Properties компании Laysa Group, следует из ее сообщения. В нем сказано, что сделку планируется закрыть после получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы и согласования с кредиторами.

- ЦБ вольет в капитал Бинбанка 57 млрд рублей - Банк будет объединен с "ФК Открытие" до апреля 2019 года - Во вторник ЦБ раскрыл часть плана финансового оздоровления Бинбанка. Регулятор направит в его капитал 56,9 млрд руб. – на эти средства он выкупит допэмиссию акций банка.

- "Победа" судится с Росавиацией, чтобы избежать задержек рейсов - Авиакомпания требует утвердить второй курс вылета из Геленджика - Иск лоукостера "Победа" (100%-ная "дочка" "Аэрофлота" AFLT) к Росавиации Московский арбитражный суд начнет рассматривать 12 марта. Авиакомпания требует признать незаконным отказ регулятора рассматривать "Программу подготовки к выполнению взлетов в аэропорту Геленджик с магнитным курсом 008 градусов", говорится на сайте суда.

- Российский авторекорд - Доля автомобилей российской сборки в продажах легковых машин в России в 2017 г. выросла на 4 процентных пункта – с 79 до 83%, говорится в обзоре PwC. Это абсолютный исторический рекорд, во многом он достигнут благодаря политике государства, направленной на повышение локализации производства, отмечает руководитель отдела по сопровождению сделок PwC в России Олег Малышев.

- Страховщики хотят уменьшить выплаты по ОСАГО за счет старых запчастей - Сейчас закон это запрещает - Российский союз автостраховщиков (РСА) просит Центробанк разрешить использовать стоимость бывших в употреблении запчастей при расчете ущерба по ОСАГО. Об этом говорится в письме РСА, направленном в начале февраля в ЦБ ("Ведомости" с ним ознакомились, представитель союза подлинность письма подтвердил).

- Минэнерго назвало угрозы энергобезопасности России - Среди них политика США и отставание России в IT-технологиях - Минэнерго подготовило проект Доктрины энергобезопасности России, "Ведомости" ознакомились с его содержанием. 2 марта документ был отправлен на согласование в госорганы, это подтвердил представитель Минэнерго. Сейчас действует доктрина, которая была утверждена в 2012 г., но после введения санкций ее решили доработать.

- Два отвергнутых 50-летних соискателя подали в суд на PwC - Они считают, что компания нарушила их права - Сотни крупных компаний каждый год посылают своих представителей в кампусы университетов, чтобы найти работников на позиции начального уровня. Это снижает шансы на трудоустройство людей старше 40 лет, утверждают два соискателя, которые не получили работу в PricewaterhouseCoopers (PwC) и подали соответствующий иск в суд Сан-Франциско.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Тариф "Любимой" - Минстрой предложит потребителям услуг ЖКХ щадящие тарифные планы - Минстрой предложил детализировать тарифы ЖКХ в зависимости от потребления воды, газа и тепла по аналогии с тарифами сотовых операторов и ввести тарифные планы - "эконом", "оптимум" и "безлимит". Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

- До аэродрома оставалось 500 метров - В Сирии потерпел крушение Ан-26 министерства обороны - Трагическое известие пришло из Сирии. При заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, где располагается наша военная авиабаза, потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26.

- Пятый элемент - Технологии связи 5G уже готовы к использованию - В ближайшие годы мир переориентируется на сети 4G и 5G. При этом доля соединений в сетях 4G достигнет 53 процентов к 2025 году против 29 процентов в 2017 году. Такой прогноз содержится в новом отчете GSMA (объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи), представленном на Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

- Скоро клюнет - До конца марта рыболовам-любителям установят лимиты на вылов - Минсельхоз и Росрыболовство в марте должны завершить работу по включению в правила рыболовства суточных норм вылова для рыболовов-любителей. Последними свои лимиты получат Волжско-Каспийский и Дальневосточный бассейны. После чего рыбаки по стране окажутся в равных условиях: меньше установленной нормы поймать рыбы можно, больше - нельзя.

- Работа по душе - Владимир Путин посетил "Уралвагонзавод" - Владимир Путин отправился на Урал и первым делом - в Нижний Тагил, на "Уралвагонзавод", чтобы пообщаться с сотрудниками предприятия и принять участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи. Глава государства рассказал о своих наставниках, вспомнил отца-мастера и деда-повара и поделился своим мнением об "угрозе" замены людей машинами.

- Трубу ждет качка - "Газпром" GAZP оспорил решение суда о поставках на Украину - "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину, заявил зампред правления компании Александр Медведев. Апелляцию по разбирательству о транзите в Европу компания подаст до конца марта.

- Десант на танках - Сергей Шойгу укрепляет ВДВ - В этом году десантники получат более трех десятков модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем, танки Т72Б3, бронетранспортеры БТР-РД, боевые машины БМД-4М и гаубицы Д-30. Об этом на совещании в минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

- Поле битвы - выборы - Андрей Климов рассказал о внешних попытках дискредитации выборов президента РФ - Попытки вмешательства в дела России со стороны США будут усиливаться, ведь Москва - особый партнер и оппонент для Вашингтона, и момент сейчас тоже особый. О том, чего следует ожидать из-за океана в ближайшие недели, говорили на пресс-конференции члены Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

- Дорога к росту - Президент назвал одну из главных задач страны - Президент выступил на Съезде транспортников. "Нет никаких сомнений в том, что развитие транспортной системы, развитие инфраструктуры - одна из наших главных задач на ближайшие шесть, десять и пятнадцать лет, - подчеркнул он. - Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики".

- Дом, который построят - Дмитрия Медведева просят помочь в изъятии неиспользуемых земель под жилое строительство - Для увеличения строительства жилья необходимо и дальше отдавать под застройку земли, находящиеся сегодня в ведении различных ведомств и неиспользуемые ими, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Пройдемте, пригласила дама - Четверть российской полиции - женщины - Каждый четвертый сотрудник полиции - дама. Причем это не только секретари, телефонистки или машинистки. Но и оперативные сотрудники, следователи, которые ходят на опасные задержания. Число женщин в министерстве внутренних дел растет.

- Социальные аспекты Послания президента - На прошлой неделе Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию - Центральной темой этого послания стала поддержка граждан России, повышение качества жизни людей. О чем бы ни говорил президент, он всегда возвращался к этой теме. Рассказав о новейших достижениях нашей военной техники, он поблагодарил ученых, конструкторов и инженеров, которые участвовали в разработках. Анализируя состояние Российской армии, Владимир Путин уделил особое внимание вопросу обеспечения военнослужащих жильем.

- Пулеметы - оптом - ФСБ накрыла крупнейшую банду подпольных оружейников - Сразу в 27 регионах России - от юга страны до Сибири - сотрудники ФСБ провели задержания членов преступной группы, наладившей нелегальное производство боевого оружия. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

- Конфликты силой не решаются - В Совбезе обсудили научные подходы к угрозам - В Москве прошло ежегодное пленарное заседание научного совета при Совете безопасности РФ с участием более 160 членов научного совета, а также приглашенных представителей науки, федеральных министерств и ведомств. Его провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

- Буйных будет мало - Конец эпохи авиадебоширов: стюардесс учат приемам самбо - Аэропорты ввели специальный курс для стюардесс - против авиадебоширов, паники на борту и агрессии хамов. Наш корреспондент пошел учиться науке самообороны без оружия в аэропорт Внуково.

- Поедем без руля и водителя - В Женеве показали, на чем будем ездить в будущем - Более сотни различных автоновинок съехались на Женевское озеро. Вчера открылся 88-й Международный автосалон в Женеве.

- Сам себе защитник - Калининградская пенсионерка выиграла суд у адвоката - Пенсионерка из Калининграда подала в суд на адвоката, который некачественно представлял ее интересы в другом суде. И выиграла дело сама, без помощи другого юриста.

- Катастрофа в Ракке - Разбомбленный США сирийский город остался без помощи - Единственными районами в Сирии, где положения резолюции Совбеза ООН 2401 полностью игнорируются и не оказывается никакой помощи населению, остается подконтрольный США разбомбленный город Ракка, а также лагерь беженцев "Рукбан" в оккупированной американцами зоне Эт-Танф, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

- Подвела высота - В Сети появилась запись переговоров пилотов Ан-148 - В интернете появилась расшифровка переговоров пилотов в последние минуты полета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту Москва (Домодедово) - Орск, который потерпел крушение 11 февраля в районе деревни Аргуново Раменского района Московской области.

- Укол шипом - Россельхознадзор заподозрил цветы во вредительстве - Все импортные цветы в преддверии 8 Марта переходят под повышенный фитосанитарный контроль. Пока идут споры о том, насколько опасны цветочные вредители, флористы пытаются назвать наиболее безопасные сорта для подарка.

- Патент не для Бирюлево - Аренда квартир принесла в московский бюджет 1,3 млрд рублей - Столичный бюджет по итогам прошлого года получил более 1,3 млрд рублей налогов от сдачи квартир в аренду, или на 20% больше показателя 2016 года. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

- Присвоили отдых - Жители Орла отсудили у турагента стоимость неиспользованных путевок - Суд заводского района Орла удовлетворил семь исков обманутых потребителей, ставших жертвами фирмы-турагента. Летом прошлого года они приобрели путевки на отдых в Турцию, но отдохнуть за рубежом не смогли.

- Давление падает - На Дальнем Востоке бизнес сможет получить кредит под один процент - Дальний Восток в ближайшие годы сможет составить конкуренцию странам Азиатско-Тихоокеанского региона по темпам экономического роста. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на итоговой коллегии минвостокразвития.

- Рудный год - Россия побила рекорд СССР по добыче золота - Россия побила исторический рекорд добычи золота со времен СССР: если в 1988 году было произведено 304 тонны, то в 2017-м - почти 318 тонн (прирост на семь процентов к показателям 2016-го), сообщил Союз золотопромышленников России. Это позволило стране сохранить за собой третье место в мире по золотодобыче после Китая и Австралии.

- Море зовет - Россияне поедут на курорты даже по завышенным ценам - В этом году турпоток россиян на российских и зарубежных направлениях серьезно вырастет, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

- Равнодушных не останется - Почти два миллиона живущих за границей россиян смогут проголосовать на 400 участках в 145 странах - За пределами России работает и живет порядка двух процентов от списочной численности избирателей РФ, то есть почти два миллиона человек. Как добиться, чтобы эти люди имели реальную возможность проголосовать на президентских выборах? Об этом "Российская газета" поговорила с членом Центральной избирательной комиссии Василием Лихачевым.

- В музей на метро - Музеи стали доступнее для инвалидов - Работники метрополитена будут сопровождать людей с ограниченными возможностями до музеев, находящихся рядом со станциями метро. Такое соглашение подписали Московский метрополитен и Государственный музей - культурный центр "Интеграция".

- Бьют по колесам - Столичные приставы начали рейды по парковкам вместе с эвакуаторами - Столичные приставы начали рейды по парковкам совместно с ГАИ и казенным учреждением "Администратор московского парковочного пространства", то есть с известными всем зелеными эвакуаторами.

- Голос из глубины - Уникальную тренировку провели боевые водолазы спецназа "Росгвардии". Они впервые протестировали новейшее средство связи, позволяющее вести переговоры с сослуживцами под водой и с находящимися на берегу. То есть, появилась возможность координировать действия не условными знаками, а вполне внятными словами. Кроме того, свои указания или подсказки, если требуется, может давать и группа управления с берега. А если что произойдет, то можно срочно, не теряя драгоценных секунд, вызвать помощь.

- Все сносно - В Подмосковье нашли 500 брошенных строек - В городах Подмосковья нужно снести или достроить 500 объектов незавершенного строительства, сообщил на заседании правительства области начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Владислав Гордиенко.

- Прикрылись завесой - Ракеты стали невидимками - Во время специальных учений под Курском военнослужащие подразделений радиационной химической и биологической защиты Западного военного округа сделали пусковые установки тактического ракетного комплекса "Точка-У" невидимыми для авиации и радиолокационных радаров.

- С мигалкой в заносе - Водителей научат правильно скользить - Начались занятия по контраварийному вождению на первом автодроме, построенном по немецким технологиям.

- Помогали бандитам - Суд добавил террористу срок - Верховный суд РФ рассмотрел жалобы на приговор трем осужденным по делу об участии в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

- Киллер с клюшкой - Владельца нескольких компаний застрелили после тренировки - Очередное, по всей видимости, заказное убийство произошло поздно вечером в понедельник в ближайшем Подмосковье. От пуль киллера погиб предприниматель, владеющий множеством компаний по продаже посуды.

- Клик о помощи - Медицинские организации подключат к скоростному интернету - Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключат к скоростному интернету. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном во вторник.

- Штабы не унимаются - На Украине создадут очередную банду - Разгон полицией лагеря сторонников Саакашвили около Верховной рады не решил проблему "несистемной" оппозиции для Порошенко. Задержанные и вскоре отпущенные на волю боевики - преимущественно из состава карательного батальона "Донбасс" - объявили накануне о переходе к новым формам противодействия "режиму воров и барыг", как обзывает киевскую власть Саакашвили.

- Бычок кончается - Французы объявили войну окуркам - Во Франции решили избавить улицы и площади от окурков. Причем не только штрафуя курильщиков, бросающих "бычки" на землю, если, конечно, полицейским удастся застать их на "месте преступления". В Париже, к примеру, такой жест сейчас обходится в 68 евро. А вот в Бордо на юго-западе страны пошли дальше. Здесь запущен проект, цель которого - сбор и переработка окурков.

- Европейские приливы и отливы - В минувшие выходные в Европе происходили важные политические события. Воскресным утром руководство Социал-демократической партии Германии объявило результаты партийного референдума, входить ли в правительственную коалицию с ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель. За участие высказались две трети членов СДПГ.

- С указкой и винтовкой - Во Флориде разрешат школьным учителям носить оружие - Сенат штата Флорида принял пакет инициатив, призванных не допускать новые трагедии, подобные той, что разыгралась 14 февраля в парклендской средней школе Марджори Стоунман Дуглас. Ее именем назван один из законопроектов, получивших одобрение республиканцев и демократов. Самой неоднозначной стала идея разрешить учителям приходить на уроки с оружием.

- Лавров укрепил фундамент - За что в Намибии поблагодарили главу российского МИДа - В Намибии нет должности министра иностранных дел. Нанди-Ндайтва, отвечающая за внешнюю политику, занимает пост заместителя премьера, министра международных отношений и сотрудничества. В своей адресованной Лаврову приветственной речи она практически сразу перешла к исторической части - напомнила главе МИД РФ о временах, когда Советский Союз с 1960 года помогал местным патриотам в национально-освободительной борьбе за независимость страны (Намибия стала независимой в 1990 году - прим. "РГ").

- Вешние вводы - Готовится к запуску новый участок "салатовой" ветки подземки - На "салатовой" ветке метро 10 марта закроются станции "Бутырская" и "Фонвизинская". Это связано с вводом в работу трех новых платформ - "Окружной", "Верхних Лихоборов" и "Селигерской", чтобы подключить к инфраструктуре северный участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро до "Селигерской". Участок с этими станциями могут ввести в эксплуатацию в середине или конце марта, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время очередного осмотра городских строек.

- Сталин против - "Двойникам" вождей и царей хотят дать правовой статус - В Москве впервые могут отрегулировать работу Ленина, Сталина и прочих "исторических деятелей", которые фотографируются с туристами за деньги. С таким предложением выступил зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев. Правда, пока ему не удается даже собрать артистов за одним столом. Как выяснили корреспонденты "РГ", вожди пролетариата, как и прежде, категорически против любых переговоров с монархистами.

- Бирюков: Снегопады и морозы уйдут из Москвы не раньше 20-х чисел марта - Вот уже и 8 марта на носу, а столицу все еще морозит и засыпает снегом. Сколько это еще продлится, а главное, смогут ли москвичи в предстоящие четыре дня праздников погулять без проблем по Москве? На вопросы "РГ" ответил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

- Плесень вне критики - Пенсионерка пытается выжить в разваливающемся доме - В городе Шарья Костромской области обрушилась стена аварийного дома на улице Промышленной. В переселении в благоустроенную квартиру ветерану "Скорой помощи" Галине Заболотской мэрия отказала. А для сына высокопоставленной чиновницы горадминистрации жилье нашлось.

- Меняют колею - Остров останется без железной дороги на все лето - С 1 июня по 31 августа в Сахалинской области приостановят движение поездов. За это время на острове реконструируют старую железную дорогу, приведя ее в соответствие с общероссийскими стандартами.

- Откуда взялся яд? - Роспотребнадзор не обнаружил на авиазаводе следов таллия - В Таганроге набирают обороты слухи по поводу массового отравления якобы солями таллия работников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Город оказался во власти пересудов: дескать, на предприятии, где трудятся около восьми тысяч человек, безнаказанно травят людей, один из рабочих даже скончался.

- Комиссар с материнским сердцем - В городе работает единственная в ПФО женщина-военком - На рабочем СТОЛЕ военкома Промышленного (самого крупного) района Самары Елены Черниковой - красные гвоздики. Такой нестандартный для дамы букет ей подарили... ко Дню защитника Отечества. "У военкоматов в нашей стране как раз таки женское лицо", - улыбается Елена Черникова. Из нескольких десятков ее подчиненных процентов 90 - слабый пол. А вот женщин-комиссаров действительно на всю Россию раз два и обчелся.

- Очереди.net - Москвичи смогут заказать медполис онлайн - Несмотря на то, что в Москве 98% государственных сервисов и услуг, которые можно перевести в электронный вид, уже работают онлайн, у москвичей скоро появятся новые возможности, доступные в Сети. В частности, горожане этой весной смогут подать электронное заявление на получение медицинского полиса, а до конца года - прикрепиться к стоматологической поликлинике, не вставая из-за компьютера.

- Собянин поддержал идею врачей по формированию стратегии развития здравоохранения - Через пять лет продолжительность жизни москвичей может достичь 80 лет. Об этом на встрече с главными врачами столичных больниц и поликлиник сообщил сегодня мэр города Сергей Собянин.

- Скидка на возраст - Почему в России туризм среди пенсионеров не так развит, как за границей - Путевки для тех, кому за 50, продает лишь несколько турфирм. Причем их опрос, проведенный "Российской газетой", показал, что часть компаний держит такие программы для "галочки", реальные продажи просели после общего падения платежеспособного спроса.

- У читателей растут запросы - Издатели хотят внедрить лаборатории "больших данных" - Созданием лаборатории "больших данных" (от англ. big data) озаботились в российском издательском бизнесе. Предполагается, что она позволит перейти от "плоских" отчетов к прогнозной аналитике, которая снизит финансовые риски, изучив конкретного потребителя и рынок в целом, и увеличит прибыль.

- Вместе уйдут за добычей - Оправившийся от санкций Иран может стать крупным союзником РФ - Отмена санкций против Ирана два года назад привела к резкому росту добычи и экспорта нефти, которые превысили досанкционные уровни. Фактически законсервированный топливно-энергетический комплекс Ирана энергично пришел в себя, развивая и газовые проекты. Для России это шанс обрести многообещающего экономического союзника.

- Разум с конвейера - Россия вступает в гонку искусственных интеллектов - Фавориты в области искусственного интеллекта будут властелинами мира. Это ключевая технология, от которой зависит национальная мощь. Подобные заявления все чаще можно услышать не только от узких специалистов. На искусственный интеллект обратили внимание известные политики.

- Демон или друг - Играя, каждый сможет творить будущее человечества - илл Гейтс, Стивен Хокинг, Илон Маск утверждают, что искусственный интеллект для человечества опасней, чем атомная бомба. Что мы вызываем демона. Оправданы ли такие опасения? Об этом рассказывает директор Научно-координационного совета Центра науки и технологий искусственного интеллекта МФТИ Сергей Шумский.

- Сломанные шаблоном - Скоро машины займут 50 процентов рабочих мест - На наших глазах происходит четвертая Промышленная революция, рассвет искусственного интеллекта. Свои прогнозы на будущее дают авторитетные центры и известные ученые, в частности они касаются конкретных профессий. Например, у журналистов риск замены искусственным интеллектом составляет около 9 процентов. Куда больше шанс потерять работу у водителей поездов (67,8 процента), водителей такси (57 процентов), многих рабочих, которые выполняют монотонные рутинные операции.

- Просидит остаток жизни - Вынесен суровый приговор серийному убийце женщин - Серийный убийца из Новосибирска остаток дней проведет в тюрьме особого режима. Областной суд вынес решение о пожизненном сроке заключения для 52-летнего Евгения Чуплинского, которого присяжные признали виновным в 19 убийствах.

ИЗВЕСТИЯ

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- Зверь - Как серийный маньяк-убийца едва не избежал заслуженного наказания - Список самых безжалостных убийц в криминальной истории России пополнился еще одной фамилией — за решетку отправился 52-летний бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений Чуплинский, задушивший по меньшей мере 19 женщин в Новосибирске.

- Судебным миротворцам не нашли места в бюджете - Введение нового института потребует выделения дополнительных средств, указало правительство в своем отзыве - Правительство выступило против появления в российских судах "судебных примирителей", которые могут помочь сторонам найти компромисс. Ранее такой законопроект утвердил на заседании своего пленума Верховный суд РФ.

- Сеульские маневры - В Южной Корее рассматривают возможность уменьшить масштаб совместных маневров с США, чтобы не нарушить позитивную динамику переговоров с Пхеньяном - В Южной Корее обсуждается идея снижения масштаба совместных военных маневров с Вашингтоном, заявили "Известиям" источники в минобороны и министерстве по делам объединения Республики Корея (РК).

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РБК RBCM daily

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