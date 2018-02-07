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Минэнерго назвало угрозами энергобезопасности РФ политику США и "зеленую энергетику"


Энергосети

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ подготовило проект Доктрины энергобезопасности России, в котором назвало главными угрозами политику США и "зеленую энергетику", пишет газета "Ведомости", ознакомившись с содержанием документа.

"Первой в списке внешнеполитических угроз указана "дискриминационная политика со стороны США и их союзников", которая заключается во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями", - пишет издание. В проекте доклада в пример приводится "Роснефть" ROSN, которая потеряла одного из своих партнеров ExxonMobil на арктическом шельфе из-за санкций.

Помимо этого, как сообщает газета, энергобезопасности России также угрожает отказ от потребления ископаемого топлива и переход к "зеленой энергетике", замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности.

Как следует из доклада, энергобезопасности России также угрожают ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа, последний усиливает конкуренцию на рынке и повышает экономические риски торговли трубопроводным газом.

"Ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых по мере истощения действующих месторождений, уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений, а также слабая геологическая изученность территории страны тоже в группе риска, согласно документу", - отмечает газета.

Экономическими угрозами, согласно докладу, Минэнерго считает "чрезмерную финансовую нагрузку на организации ТЭК" и низкие темпы обновления инфраструктуры, научно-технологическими - достижение критического уровня отставания в сфере науки и технологий. Отмечается, что именно это может стать причиной неконкурентноспособности российских нефтегазовых компаний.

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