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Nord Stream 2 начинает переговоры по привлечению проектного финансирования - OMV


Энергосети / Рынки

ХЬЮСТОН (США), 7 мар /ПРАЙМ/. Компания - оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG начинает переговоры с участниками финансового рынка по привлечению проектного финансирования для строительства газопровода, сообщил журналистам председатель правления австрийской OMV (один из европейских партнеров проекта) Райнер Зеле.

"Я слышал, что Nord Stream 2 сейчас начинает вести переговоры с участниками финансового рынка. Я думаю, что время привлечения финансирования зависит от того, что банковская отрасль сейчас в той или иной степени ждет информации о том, сколько разрешений на строительство будет получено", - сказал Зеле в кулуарах конференции CERAWeek.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств - 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

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