FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме ВТБ, TCS Group и Evraz


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", кроме ВТБ, TCS Group и Evraz, свидетельствуют данные биржи.

При этом Evraz снова стал одним из лидеров роста на бирже - глобальные депозитарные расписки (GDR) компании подорожали на 3,5% к закрытию, до 4,55 фунта стерлингов (6,29 доллара). В начале месяца по итогам одного дня торгов расписки компании заняли первую строчку по темпам роста среди компаний на бирже на фоне выхода финотчетности компании.

По итогам торгов GDR "Роснефти" ROSN подешевели на 1,92%, до 5,52 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,76%, до 65,5 доллара, "Новатэка" NVTK - на 2,17%, до 135 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP уменьшились в цене на 2,05% - до 4,82 доллара, "Газпром нефти" - на 1,92%, до 25,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,25% в 19,68 доллара, НЛМК – на 0,5%, до 25,66 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,13%, до 15,68 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,48% - до 2,15 доллара, Сбербанка SBER - снизились в цене на 1,51%, до 19,84 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,88% - до 22,9 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 0,44% - до 19,16 доллара, "Ленты" - на 1,54%, до 6,38 доллара, расписки АФК "Система" AFKS - на 3,03% - до 4,22 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ