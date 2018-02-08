Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме ВТБ, TCS Group и Evraz

МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", кроме ВТБ, TCS Group и Evraz, свидетельствуют данные биржи.

При этом Evraz снова стал одним из лидеров роста на бирже - глобальные депозитарные расписки (GDR) компании подорожали на 3,5% к закрытию, до 4,55 фунта стерлингов (6,29 доллара). В начале месяца по итогам одного дня торгов расписки компании заняли первую строчку по темпам роста среди компаний на бирже на фоне выхода финотчетности компании.

По итогам торгов GDR "Роснефти" ROSN подешевели на 1,92%, до 5,52 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,76%, до 65,5 доллара, "Новатэка" NVTK - на 2,17%, до 135 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP уменьшились в цене на 2,05% - до 4,82 доллара, "Газпром нефти" - на 1,92%, до 25,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,25% в 19,68 доллара, НЛМК – на 0,5%, до 25,66 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,13%, до 15,68 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,48% - до 2,15 доллара, Сбербанка SBER - снизились в цене на 1,51%, до 19,84 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,88% - до 22,9 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 0,44% - до 19,16 доллара, "Ленты" - на 1,54%, до 6,38 доллара, расписки АФК "Система" AFKS - на 3,03% - до 4,22 доллара.