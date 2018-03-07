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Алюминий подешевел в Лондоне до минимума с декабря на новостях об отставке Кона


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Стоимость алюминия снизилась до минимума с декабря прошлого года на закрытии торгов на Лондонской бирже металлов после отставки экономического советника президента США Дональда Трампа на фоне возможного скорого введения высоких импортных пошлин на сталь и алюминий в стране, следует из данных торгов.

Фьючерсные контракты на алюминий к закрытию биржи подешевели на 2,3%, до 2,098 доллара за тонну. В конце декабря прошлого года фьючерсы торговались на уровне 2,097 доллара за тонну.

На торги металлами повлияли новости об отставке экономического советника президента Дональда Трампа. Гэри Кон стал вторым чиновником администрации США, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.

Уход Кона инвесторы восприняли как сигнал решительности Трампа относительно введения новых пошлин.

В начале марта президент США заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Белый дом отказался пояснить обещание президента, заявив лишь, что детали будут обнародованы на этой неделе.

Запасы алюминия на складах Лондонской биржи металлов выросли на 1,32 миллиона тонн с 1,06 миллиона тонн в прошлом месяце. Увеличение запасов также оказало давление на цены. Запасы алюминия на Шанхайской бирже металлов поднялись до рекордной отметки, превысив 842 тысячи тонн.

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